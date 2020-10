27 octobre 2020 à 06h00 par Philippe

Où se trouvent les premières antennes 5G en France ?

L'ouverture commerciale du réseau 5G est prévue fin 2020. Faites-vous partie des chanceux qui pourront profiter de la 5G les premiers ? Pour le savoir, il suffit de se rendre sur le site ZoneADSL, qui permet de savoir si une antenne 5G a été installée près de chez vous, en localisant sur une carte interactive, les antennes présentes pour chaque opérateur.

La position des antennes 5G déployées est mise à disposition en open data par l'ANFR (Agence Nationale des Fréquences). Le test 5G ZoneADSL se base donc sur ces données.

Paris, Marseille et Lille sont en tête avec 483 antennes 5G, tous opérateurs confondus, ont déjà été déployées dans 10 grandes villes françaises selon l'ANFR. Paris (118), Marseille (95), Lille (82), Lyon (24), Nantes (55), Montpellier (54), Toulouse (21), Bordeaux (20), Douai (9) et Rouen (5) comptent le plus d'antennes.

Chaque opérateur déploie son réseau et donc ses propres antennes 5G. A ce jour, Orange a installé 353 antennes. SFR a déployé 54 antennes et Bouygues Télécom a installé 67 antennes sur le territoire. Pour l'instant, Free Mobile est l'opérateur qui a déployé le moins d'antennes 5G en France avec 9 antennes.

Chargé de la construction du réseau, l'équipementier Ericsson collabore avec les opérateurs Bouygues Telecom et Orange. Quant au constructeur Nokia, il assiste SFR, Free Mobile et Orange.

D'ici à 2022, chaque opérateur devra avoir déployé 3 000 antennes 5G. En 2025, les opérateurs devront avoir installé 10 500 antennes 5G et d'ici à 2030, le réseau mobile 5G devra couvrir 100% de la population française.

