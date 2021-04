31 mars 2021 à 05h00 par Philippe | 01 avril 2021 à 06h23

Paiement mobile : les transactions internationales ont augmenté de 65 % en 2020

La GSM Association, une association internationale représentant les intérêts de plus de 750 opérateurs et constructeurs de téléphonie mobile de 220 pays du monde, a publié son rapport annuel sur l'état de l'industrie de l'argent mobile.

Ce rapport témoigne d'une accélération spectaculaire des transactions mobiles pendant la pandémie de COVID-19, alors que le confinement limitait l'accès aux espèces et aux institutions financières. Selon le rapport, le nombre de comptes enregistrés a augmenté de 13 % à l'échelle mondiale, en 2020, pour atteindre plus de 1,2 milliard, soit- le double des prévisions. La croissance la plus rapide a été enregistrée sur les marchés où les gouvernements ont fourni une aide importante à leurs citoyens en cas de pandémie.

Pour la première fois, plus d'un milliard de dollars ont été envoyés et reçus chaque mois dans le monde sous forme de transferts de fonds via paiement mobile. La valeur totale des transactions a augmenté de 65 % pour atteindre un total annuel de 12,7 milliards de dollars en 2020.

Selon les recherches de GSMA, l'argent mobile constitue un moyen abordable de connecter les gens à des ressources financières vitales. L'écosystème de l'argent mobile a été renforcé par un nombre croissant de partenariats stratégiques établis entre les organisations de transfert d'argent et les fournisseurs d'argent mobile.

Alors que la pandémie de la COVID-19 a eu un impact négatif sur la vie des gens et a affaibli les économies, les régulateurs ont réagi avec une variété de mesures visant à réduire cet impact. La recherche a révélé que la pandémie a donné une nouvelle urgence à la nécessité de modifier la réglementation pour faciliter une plus grande numérisation. Sur de nombreux marchés, les limites de transaction ont été augmentées pour permettre à davantage de fonds de transiter par le paiement mobile. En outre, la demande de paiements non physiques ayant augmenté, certains régulateurs ont classé les agents de téléphonie mobile et leurs chaînes d'approvisionnement parmi les services essentiels. Plus de 50 % des agents de téléphonie mobile sont restés actifs tout au long de la pandémie, ce qui a été crucial pour la continuité du service et le maintien des liquidités.