11 mars 2022 à 00h15 par Philippe

Le paiement sans contact NFC est désormais possible sur les smartphones Huawei

Le paiement sans contact NFC est désormais disponible sur les smartphones Huawei, dont la gamme Huawei P50. Les Huawei P50 Pro et P50 Pocket sont les smartphones Huawei les plus récents à proposer les paiements mobiles NFC en France.

Huawei vient en effet de s'associer à Curve, l'application financière qui rassemble les cartes de débit, de crédit et de fidélité dans une seule carte virtuelle : Curve Pay. Les clients Huawei peuvent ainsi effectuer dès à présent des paiements avec leur smartphone via un portefeuille numérique.

Les smartphones de la gamme Huawei P50 sont les plus récents à bénéficier des fonctionnalités de Curve et de Curve Pay, qui ont recours à la technologie NFC et permettent d'effectuer des paiements sans contact par smartphone. Curve Pay fonctionnera également avec le Huawei nova 9 récemment lancé, et d'autres smartphones intégrant les Huwei Mobile Services partout en Europe.

Les utilisateurs des appareils Huawei posséderont désormais un seul portefeuille numérique pour l'ensemble de leurs cartes, avec un accès aux options d'offres de remboursement de centaines de grandes marques, et une vision à 360° de l'ensemble de leurs dépenses, avec des aperçus de compte pratiques et des paramètres de budget et de contrôle dans différentes devises. En plus de ces fonctionnalités, les clients de Huawei pourront également accéder à des taux de change équitables, sans frais cachés.

Contrairement à d'autres portefeuilles numériques, si les utilisateurs de Huawei se rendent compte qu'ils ont effectué un paiement avec la mauvaise carte, ils peuvent transférer ce paiement afin qu'il soit débité sur un autre compte grâce à la fonction " Retour en arrière " de Curve. De plus, l'application Curve dispose d'un mode " anti-embarras " qui permettra de changer automatiquement de carte si la première carte sélectionnée a été refusée.

L'application Curve est téléchargeable sur l'AppGallery. À titre d'offre de bienvenue, Curve et Huawei accorderont aux nouveaux utilisateurs 1% d'offre de remboursement sur presque tous leurs paiements pendant 30 jours partout en Europe, et 5% d'offre de remboursement sur tous leurs achats effectués auprès des boutique en ligne Huawei en France, en République tchèque, en Allemagne, en Italie, aux Pays-Bas, en Pologne, au Portugal, en Roumanie, en Espagne et au Royaume-Uni.