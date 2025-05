19 mai 2025 à 00h00 par La rédaction

Paiements hors App Store : Apple sème la peur avec des messages d'alerte controversés

Depuis l’entrée en vigueur du Digital Markets Act (DMA) en mars 2024, la donne a changé pour les géants du numérique opérant en Europe. Apple, en particulier, a été contrainte d’ouvrir son écosystème fermé : désormais, les développeurs d’applications peuvent proposer des systèmes de paiement alternatifs à ceux de l’App Store, ou rediriger les utilisateurs vers un site externe pour finaliser leurs transactions, contournant ainsi la fameuse commission de 30 % prélevée par la firme californienne.

Mais Apple ne semble pas l’entendre de cette oreille. La marque à la pomme déploie actuellement une stratégie controversée sur ses boutiques d’applications européennes : elle appose un triangle d’avertissement rouge, accompagné d’un message alarmant, en haut des fiches des applications qui proposent des paiements hors de l’écosystème Apple.

Une méthode dissuasive aux allures d’intimidation

L’alerte en question affiche le texte suivant traduit en français :

« Cette application ne prend pas en charge le système de paiement privé et sécurisé de l’App Store. Elle propose des achats externes. »

À côté, un triangle rouge avec un point d’exclamation, habituellement réservé aux menaces sérieuses comme les pertes de données ou les risques de sécurité, renforce l’effet visuel. Pour de nombreux observateurs, il s'agit d'une tentative à peine voilée d’intimider les utilisateurs et de les détourner des alternatives de paiement.

Instacar, la cible emblématique

Le cas le plus emblématique est celui d’Instacar, une application hongroise très populaire qui permet d’estimer la valeur de véhicules d’occasion. Malgré sa forte popularité (top 5 dans la catégorie Business en Hongrie et des milliers d’évaluations positives), Instacar se retrouve ainsi marquée comme potentiellement risquée, uniquement parce qu’elle utilise un système de paiement externe, sans lien avec Apple.

Or, ce type de message va à l’encontre de l’esprit même du DMA, qui impose une égalité de traitement entre les canaux de distribution, dans le but explicite de réduire la dépendance des développeurs à l'App Store et d’ouvrir la concurrence.

Des avertissements peu fondés et trompeurs

Apple affirme que ce message est affiché dans un souci de transparence : l’utilisateur ne pourra pas bénéficier de certaines fonctionnalités comme l’historique des transactions, le partage familial ou la gestion unifiée des abonnements. Toutefois, l'usage d'un symbole d'alerte critique pour ce type de situation a été jugé exagéré et trompeur par de nombreux experts et observateurs.

Des solutions de paiement comme Stripe, PayPal, Shopify ou Square, pourtant largement reconnues pour leur fiabilité, sont implicitement présentées comme moins sûres que le système Apple. Un positionnement que beaucoup jugent de mauvaise foi.

Des tensions croissantes avec Bruxelles

La Commission européenne surveille de près les actions d’Apple. En avril 2025, elle a déjà émis des conclusions préliminaires défavorables concernant les pratiques d’Apple pour compliquer l’installation de places de marché alternatives sur iOS.

La situation pourrait dégénérer, d’autant qu’Apple a déjà été sanctionnée par une amende de 500 millions de dollars pour non-conformité au DMA. Et malgré la polémique, l’entreprise a temporairement remplacé l’alerte rouge par un message plus neutre, affichant un simple rond gris avec la lettre « i », avant de revenir à sa version initiale sous prétexte d’un manque de retour de l’Union européenne.

Apple joue la montre, les régulateurs préparent la riposte

Selon 9to5Mac, Apple aurait proposé des modifications à la Commission européenne, qui aurait demandé à la firme de suspendre la mise en œuvre des changements. Apple s’en défend donc, en rejetant la responsabilité sur le régulateur, tout en maintenant une stratégie perçue comme du "fear marketing" (ou "écrans de peur").

Mais le message est clair : en mettant en avant des alertes anxiogènes, Apple préfère instiller la méfiance plutôt que d'expliquer les avantages réels de son propre système. Une démarche qui semble contre-productive, tant pour les utilisateurs que pour les développeurs.

Un précédent dans le bras de fer global sur les plateformes numériques

Alors que la justice américaine, dans le cadre de l’affaire Epic Games vs Apple, a également exigé plus d’ouverture et de neutralité, l’Europe reste en première ligne. Le DMA s’impose comme un test de résistance pour les grandes plateformes. Et Apple, en multipliant les entraves techniques ou symboliques, pourrait bien s’exposer à de nouvelles sanctions.

Pour l’instant, les utilisateurs européens sont les premiers témoins — et victimes — de cette tentative d’intimidation à peine dissimulée. Reste à savoir combien de temps la Commission européenne tolérera ces pratiques qui flirtent dangereusement avec la violation de la législation numérique en vigueur.