16 novembre 2023 à 00h15 par La rédaction | 16 novembre 2023 à 07h50

Panasonic KX-TF200, un téléphone simple dédié aux seniors

Le Panasonic KX-TF200 s'adresse à une cible senior recherchant un téléphone simple d'utilisation. Il dispose des fonctionnalités basiques dans un format compact avec un grand écran lumineux de 61 mm avec une résolution de 320 x 240 pixels.

Le contraste élevé est élevé facilitant la lecture des messages et la visualisation des images. Les chiffres et les lettres sur les touches en surbrillance sont bien lisibles même avec un éclairage léger et l'appui sur les touches est accompagné d'un signal audio. Ce téléphone propose trois formats de police et permet d'être ajuster selon l'utilisateur.

L'écran d'accueil offre un accès rapide aux fonctions les plus utilisées sans pour autant oublier certaines applications comme la calculatrice, le calendrier, un réveil ou encore une lampe de poche LED intégrée sur le dessus de l'appareil.

Le répertoire téléphonique permet d'enregistrer jusqu'à 500 contacts. Si nécessaire, il est possible d'en rajouter 250 supplémentaires grâce à la mémoire additionnelle de la carte SIM. Le KX-TF200 prend en charge les cartes mémoire microSD jusqu'à 32 Go.

Le lecteur MP3 et la radio FM intégrés permettent d'écouter de la musique avec ou sans écouteurs. Un connecteur standard est prévu pour brancher les écouteurs. Le volume de la lecture et de la sonnerie est contrôlable à l'aide du bouton latéral.

Doté d'un appareil photo VGA, le KX-TF200 permet de prendre des photos et d'enregistrer des vidéos qui peuvent être ensuite partagées avec des amis grâce à la technologie Bluetooth.

Quant à la batterie, elle offre jusqu'à 5 heures d'utilisation en mode conversation et jusqu'à 225 heures en mode veille.

Le KX-TF200 est disponible en noir au prix de 49,99 euros.