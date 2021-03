09 mars 2021 à 05h00 par Philippe

La panne de la batterie vide est "la nouvelle phobie" des Français

La marque chinoise Oppo s'est intéressée à l'impact de la batterie dans l'usage des smartphones. Cette étude réalisée par OpinionWay, révèle les dernières préoccupations des Français et leurs attentes à ce sujet. Le smartphone est devenu indispensable dans le quotidien des utilisateurs si bien que pour 1 Français sur 3, une " batterie déchargée " est la nouvelle phobie contemporaine. Face à cette angoisse, la rapidité de charge est aujourd'hui le nouveau graal pour près de 80% des 18/24 ans

Une phobie d'autant plus grande chez les 18/24 ans, puisque 64% expriment une véritable crainte de la panne. Leurs aînés ne sont pas en reste : 53% des 25/35 ans sont dans le même cas. Un résultat qui traduit l'attachement des utilisateurs à leur smartphone dans leurs activités quotidiennes, et qui est encore plus parlant pour les 18/24 ans puisque 42% d'entre eux préfèrent se mettre en retard plutôt que de prendre le risque de partir avec une batterie non chargée.

Ces nouveaux usages, précipités par l'évolution des habitudes de vie, entraînent une utilisation intensive du téléphone portable au quotidien, notamment en télétravail, et donc exigent de nouvelles attentes des consommateurs en matière de performance technologique. La batterie reste un des principaux enjeux de l'utilisation des smartphones : 45 % des salariés souhaitent une charge plus rapide pour leur smartphone. Et le résultat atteint près de 61% chez les salariés de moins de 35 ans.

Des considérations nouvelles naissent du fait de l'anxiété numérique due à l'attachement des utilisateurs à leur smartphone. Véritable lien avec l'extérieur, le coup de la panne n'est pas imaginable chez près de 58% des répondants qui peuvent citer au moins une crainte en cas de batterie déchargée.

Les 3 pires désagréments engendrés par une panne de batterie chez les 18/24 ans sont :

- Rater un texto ou un coup de fil (39% pour l'ensemble des répondants, 41% pour les 18/24 ans).

- Être privé de GPS (18% chez la population générale, 28% chez les 18/24 ans).

- Être coincé quelque part (10% chez la population générale, 27% chez les 18/24 ans).

Les résultats de cette étude démontrent également une rupture générationnelle, car les 18/35 ans semblent avoir plus d'attentes envers les capacités techniques de leur smartphone. Mais attention : à chaque problème ses avantages. 42% des 18/24 ans invoquent la panne de batterie pour interrompre opportunément une conversation contre seulement 28% des 25/35 ans.

La charge rapide, le nouvel outil incontournable pour près de 80% des 18/24 ans

Les activités les plus énergivores incitent les Français à passer à la solution de la charge rapide. 34% des répondants ont au moins cité un usage pouvant les amener à faire appel à cette nouvelle technologie, parmi lesquels le partage de connexion, regarder une vidéo sur son smartphone ou encore la pratique des jeux-vidéo sur mobile.

Une évolution technologique soumise aux différentes attentes intergénérationnelles, puisque c'est près de 80% des 18/24 ans qui sont incités à utiliser la charge rapide pour au moins une raison. À l'inverse, ce chiffre chute à 40% pour les 35/49 ans. Ce désir d'immédiateté exprimé par la jeune génération, fait écho aux nouvelles habitudes de consommation et aux nouveaux usages induits par l'utilisation quotidienne et intensive des smartphones.