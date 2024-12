19 décembre 2024 à 08h42 par La rédaction

Panne de batterie, panique à bord !

Qu'il s'agisse de batteries qui lâchent ou de signaux GPS qui disparaissent, les pannes technologiques peuvent transformer des moments marquants en sources de stress. Une nouvelle enquête menée avec Honor auprès de 3 000 personnes au Royaume-Uni et en Irlande révèle l'impact des pannes technologiques sur le quotidien : un tiers des répondants redoutent qu'une panne ne perturbe un événement important, et 59% admettent avoir déjà subi un dysfonctionnement technologique au moment crucial.

La batterie à plat, la panne la plus redoutée

La panne la plus redoutée ? La batterie du téléphone qui se vide au mauvais moment. Près de la moitié des personnes interrogées (45%) affirment qu'une batterie à plat serait particulièrement stressante lors d'événements importants comme une naissance, un déménagement, un rendez-vous galant, un mariage ou un entretien d'embauche.

Les appels vidéo, une autre source d'angoisse

Les appels vidéo sont eux aussi sources de stress : 49% des répondants craignent que leur microphone ou leur caméra reste activés par erreur lors d'un appel important. Un tiers (36%) avoue même avoir fait ou dit quelque chose d'embarrassant en pensant ne pas être vu ou entendu.

Parmi les pannes les plus courantes, on retrouve également les appels accidentels depuis la poche (36%), l'oubli de chargeur en déplacement (34%) et les écrans de téléphone fissurés (29%). Ces incidents, agaçants en toutes circonstances, deviennent particulièrement frustrants lors de moments clés de la vie - une technologie peu fiable pouvant réellement gâcher ces instants.