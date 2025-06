17 juin 2025 à 02h40 par La rédaction

Panne géante chez SFR : une journée noire pour des millions d'abonnés à travers la France

Ce lundi 16 juin 2025, l'opérateur SFR a été victime d'une panne massive affectant simultanément son réseau mobile et, dans certains cas, son réseau fixe. À l’échelle nationale, des millions d’abonnés ont été privés d’appels, de SMS et d’internet mobile pendant plusieurs heures, plongeant l’opérateur au carré rouge dans une crise technique et d’image dont les répercussions pourraient se faire sentir durablement.

Une panne d’ampleur exceptionnelle, aux conséquences immédiates

Les premiers signalements ont émergé aux alentours de 11 heures, en provenance de clients dans plusieurs grandes agglomérations. Très vite, le site Downdetector recensait plus de 10 000 signalements. Les problèmes rapportés étaient unanimes : impossibilité de passer des appels, d’envoyer des messages, ou encore de se connecter à Internet en 4G et 5G. À certains moments, les smartphones tentaient de se reconnecter, oscillant entre Edge, 3G et réseau totalement absent.

Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, Lille, Strasbourg, Montpellier, Rennes ou encore Toulouse ont été fortement touchées. D’autres localités comme Brest ou Nice semblaient partiellement épargnées — peut-être en raison d’un moindre nombre de signalements.

Le réseau fixe a également été perturbé dans plusieurs régions, impactant la connexion internet par fibre et ADSL pour certains foyers.

Un impact bien au-delà de SFR

La panne ne s’est pas limitée aux clients directs de SFR. Tous les opérateurs virtuels utilisant son infrastructure réseau ont également été affectés : RED by SFR, Prixtel, Syma Mobile, La Poste Mobile, YouPrice, Coriolis, Réglo Mobile, pour n’en citer que quelques-uns.

Des millions d’abonnés à travers la France se sont donc retrouvés dans l’impossibilité de communiquer, tant à titre personnel que professionnel.

Des causes encore floues, malgré l’intervention rapide des équipes techniques

SFR a confirmé l’incident dès le début d’après-midi, via une communication sobre sur ses réseaux sociaux : « Un incident technique impacte actuellement notre réseau. Nos équipes techniques sont pleinement mobilisées pour rétablir la situation. »

L’opérateur a ensuite précisé que plusieurs « opérations en simultané sur les équipements de cœur de réseau » avaient été menées, permettant un rétablissement partiel du service dans l’après-midi. Le retour à la normale complet était, lui, attendu dans la soirée.

Cependant, aucune explication n’a été donnée concernant l’origine exacte de la panne. Qu’il s’agisse d’une erreur technique, d’un bug logiciel, d’un problème de mise à jour ou d’une cyberattaque, SFR n’a pour l’instant livré aucun détail.

Nous vous informons qu’un incident technique impacte actuellement notre réseau. Nos équipes techniques sont pleinement mobilisées pour rétablir la situation. Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée. — SFR (@SFR) June 16, 2025

Un précédent rare, mais pas inédit

Si les incidents techniques sont fréquents dans le monde des télécommunications, ils concernent généralement des zones restreintes ou des antennes isolées. Une panne nationale de cette envergure reste rare.

L’épisode rappelle d’autres incidents majeurs, comme celui de Bouygues Telecom le 11 mars 2025, ou encore la panne historique d’Orange en juin 2021, qui avait empêché tout appel aux numéros d’urgence pendant plusieurs heures.

Quels recours pour les abonnés ?

En cas de coupure mobile, les utilisateurs peuvent toujours se connecter à un réseau Wi-Fi et activer la fonction "Appels Wi-Fi" de leur smartphone, pour continuer à passer des appels via internet. Une autre solution consiste à utiliser le partage de connexion d’un proche abonné à un autre opérateur (Orange, Free ou Bouygues).

Concernant une éventuelle indemnisation, les conditions générales de SFR stipulent qu’un dédommagement n’est envisageable que si la coupure dépasse 10 % de disponibilité sur un mois. En pratique, peu de clients devraient donc être éligibles à une compensation, sauf geste commercial exceptionnel de l’opérateur.

Un mauvais timing pour SFR, en pleine opération séduction

Cette panne intervient à un moment critique pour l’opérateur. Depuis plusieurs mois, SFR et sa maison-mère Altice France s’efforcent de restaurer leur image et d’attirer de nouveaux investisseurs. En mai dernier, Patrick Drahi a lancé des manœuvres financières visant à céder SFR pour 30 milliards d’euros, après avoir récemment restructuré une dette colossale de 24 milliards d’euros.

Une opération sensible, rendue encore plus délicate par cet incident technique majeur qui ternit l’image de fiabilité de l’opérateur.

Réactions en chaîne sur les réseaux sociaux

Sans surprise, la panne a déclenché une vague d’indignation sur les réseaux sociaux, où les témoignages d’utilisateurs excédés se sont multipliés tout au long de la journée. Entre ironie, colère et menaces de résiliation, les réactions oscillent entre fatalisme et ras-le-bol.

La pression monte donc pour SFR, qui devra non seulement rétablir la situation rapidement mais aussi rétablir la confiance de ses abonnés, dans un marché télécom ultra-concurrentiel où les clients peuvent facilement basculer vers la concurrence.