26 novembre 2020 à 06h00 par Philippe

Pantone s'associe avec Oppo pour lancer le Reno4 Pro Green Glitter

Oppo et Pantone ont décidé de poursuivre leur partenariat avec le lancement de l'édition Reno4 Pro Green Glitter pour l'année 2020. Le fabricant chinois révèle son édition limitée Pantone : Oppo Reno4 Pro Green Glitter inspirée de la couleur Pantone 802 C - #44D62C.

Développée en partenariat avec Pantone exclusivement pour la série Reno4, la finition Green Glitter combine la brillance cristalline Reno Glow à une nuance de vert unique. Les accessoires disponibles à l'intérieur du coffret Oppo Reno4 Pro Green Glitter (câble usb, chargeur et écouteurs), sont également inspirés de l'univers Green Glitter de Pantone.

Son écran est de 6,5 pouces (AMOLED, 2400 x 1080 pixels) L'Oppo Reno4 Pro Green Glitter est composé d'un triple module dorsal composé d'un capteur principal de 48 Mpx avec grand-angle (f/1,7, stabilisé), d'un module ultra-grand-angle de 12 Mpx (f/2,2, équivalent 16 mm) et d'un module avec zoom optique 2x (13 Mpx, f/2,4). Ce modèle 5G est équipé du mode vidéo Ultra Nuit et Ultra Stable 3.0. Grâce à sa caméra ultra grand-angle à l'arrière et un capteur frontal stabilisé, il peut prendre des selfies de groupe, réaliser un timelapse en mouvement ou capturer facilement des scènes panoramiques.

De plus, la technologie de recharge 65W SuperVOOC 2.0 offre la possibilité de charger son smartphone en seulement 36 minutes. Par contre, l'espace de stockage ne peut pas être étendu via une microSD.

Prix et disponibilité

L'édition limitée du OPPO Reno4 Pro Green Glitter avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage dans 21 magasins Fnac et Darty et également sur les sites web des deux enseignes au prix public de 799 €.