29 avril 2025

Parler dauphin avec un smartphone : la révolution Google DolphinGemma

Et si votre téléphone devenait une passerelle vers une autre espèce ? Grâce à DolphinGemma, un nouveau modèle d’intelligence artificielle développé par Google, cette idée digne d’un film de science-fiction prend forme dans les eaux turquoise des Bahamas. Intégré directement dans les smartphones Pixel, ce traducteur du langage dauphin ouvre une nouvelle ère dans la communication inter-espèces.

Une ambition vieille de plusieurs siècles… portée par la technologie mobile

Depuis toujours, l’être humain rêve de dialoguer avec les animaux. Ce fantasme ancestral est aujourd’hui au cœur d’une avancée technologique sans précédent. Fruit d’une collaboration entre Google, le Georgia Institute of Technology et le Wild Dolphin Project (WDP), DolphinGemma a pour objectif de comprendre et interpréter les vocalisations complexes des dauphins.

Mais ce qui rend ce projet révolutionnaire, ce n’est pas uniquement l’intelligence artificielle en elle-même : c’est sa portabilité. Grâce à l’intégration directe dans les smartphones Pixel (du Pixel 6 au prochain Pixel 9), les scientifiques peuvent désormais analyser les sons émis par les dauphins en temps réel, depuis la paume de leur main.

Le Pixel : un laboratoire aquatique de poche

L’ADN du projet repose sur des décennies d’observations rigoureuses. Depuis 1985, les équipes du WDP, dirigées par la biologiste Denise Herzing, documentent chaque clic, chaque sifflement, chaque interaction entre dauphins tachetés de l’Atlantique. Ces données ont nourri le modèle DolphinGemma, basé sur la technologie audio SoundStream de Google, capable de transformer les signaux sonores complexes en unités interprétables, à la manière des mots dans une langue humaine.

Et c’est là que le smartphone entre en scène : le Pixel agit comme un traducteur de terrain, enregistrant les vocalisations, les analysant en temps réel et restituant même des signaux synthétiques aux dauphins pour engager un échange. Plus besoin de serveurs encombrants ou d’équipements spécifiques : tout se passe dans un téléphone de 200 grammes, optimisé pour une utilisation mobile en milieu marin.

Le Pixel 9, attendu pour l’été 2025, intégrera une puissance de calcul encore plus performante, permettant d’exécuter de l’apprentissage profond et des analyses acoustiques simultanées sous l’eau, via un système de conduction osseuse. Un véritable bond technologique qui simplifie radicalement le travail des chercheurs sur le terrain.

De l’analyse à l’interaction : vers un langage partagé

L’outil ne se contente pas de traduire passivement. En complément de DolphinGemma, le projet CHAT (Cetacean Hearing Augmentation Telemetry) explore une forme de communication bidirectionnelle. Le principe : associer des sons artificiels à des objets familiers pour les dauphins, comme des algues ou des foulards. Si un dauphin reproduit le bon son, il reçoit l’objet en récompense. Ce système pose les fondations d’un lexique inter-espèce, dans lequel humains et dauphins pourraient un jour "parler" un même langage codé.

L’IA dans votre poche, au service de la recherche

Ce projet montre jusqu’où peut aller l’innovation quand la puissance de calcul rencontre la portabilité. Le smartphone, souvent réduit à un simple outil du quotidien, devient ici un instrument scientifique de pointe. Les Google Pixel, connus pour leurs prouesses en photographie ou en traduction humaine, se muent en ponts entre espèces, capables de décrypter des langages non humains dans des conditions extrêmes.

Et Google ne s’arrête pas là : DolphinGemma sera publié en open source, dès l’été 2025, pour permettre à d’autres laboratoires à travers le monde de l’adapter à l’étude d’autres espèces marines.

Une porte entrouverte sur un autre monde

Si nous ne sommes pas encore prêts à débattre de philosophie aquatique avec nos cousins marins, cette initiative marque un tournant majeur dans notre relation au monde animal. Comprendre les dauphins, c’est déjà mieux comprendre notre environnement, notre impact et la complexité de la vie non humaine.

Grâce à l’intelligence artificielle embarquée dans un simple smartphone, un rêve de science-fiction s’incarne dans la réalité : entendre, comprendre, et peut-être bientôt répondre… aux dauphins.