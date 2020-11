10 novembre 2020 à 05h00 par Philippe

Parrot Traveler, une application pour redécouvrir les bons plans à moins de 1km de chez soi

Crédit Photo : iTunes

Accompagner l'émergence d'une nouvelle forme de tourisme plus urbain, plus local tout en favorisant les déplacements à pied sur des distances les plus courtes possibles ? C'est le concept de Parrot Traveler. L'application recense gratuitement les adresses toutes testées et accessibles autour de soi.

Un City Guide digital utile, y compris en période de confinement : pour prendre l'air dans un rayon de 1 km à vol autour de son domicile ou pour se régaler grâce aux restaurants qui proposent leurs plats à emporter ou en livraison.

Concrètement avec cette application, il suffit de cliquer sur l'icône qui correspond à son envie : manger, trinquer, dormir, faire une visite, une promenade ou une expérience insolite, et l'application donne automatiquement grâce à a géo localisation les bons plans en commençant par les plus proches de soi.

Parrot Traveler recense ainsi près de 500 propositions parisiennes parmi parcs et promenades, visites et expériences, hébergements, lieux insolites, boutiques, restaurants, bars, boutiques, accessibles jusque dans un rayon de 2km autour de soi.

Aujourd'hui disponible à Paris, Parrot Traveler prévoit de se déployer en 2021 en Normandie, Haute Savoie, Bretagne, Sud-Ouest et Pays Basque. L'application est gratuite et disponible en Anglais et en Français sur l'App Store et sur Google Play.