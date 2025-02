28 février 2025 à 00h00 par La rédaction | 28 février 2025 à 06h55

Partenariat Qualcomm-Google : 8 ans de mises à jour pour certains smartphones Android

Qualcomm et Google viennent de marquer un tournant majeur dans l'industrie des smartphones Android en annonçant un partenariat qui garantit jusqu'à huit années de mises à jour logicielles pour les appareils équipés des dernières puces Snapdragon 8 et 7. Une annonce qui pourrait bien transformer le cycle de vie des téléphones Android.

Un engagement inédit en faveur de la durabilité

Jusqu'à présent, seuls quelques constructeurs comme Google et Samsung proposaient des mises à jour logicielles prolongées, avec un maximum de sept ans. Avec cette nouvelle initiative, Qualcomm va encore plus loin en assurant huit années de support logiciel pour les smartphones équipés des nouvelles générations de ses puces Snapdragon 8 Elite et Snapdragon 7 Elite.

Cet engagement couvre non seulement les mises à jour système d'Android, mais aussi les mises à jour du noyau central. Qualcomm promet ainsi une meilleure compatibilité des smartphones avec les nouvelles versions d’Android tout au long de leur cycle de vie.

Une avancée majeure, mais sous conditions

Toutefois, si Qualcomm et Google ont posé les bases techniques pour des mises à jour prolongées, la décision finale repose sur les fabricants de smartphones. Xiaomi, Honor, Oppo, Asus et d’autres marques pourront choisir d’adopter ou non cette politique, ce qui signifie que tous les appareils équipés de ces nouvelles puces ne bénéficieront pas nécessairement de huit années de mises à jour.

De plus, cette annonce ne concerne que les futurs modèles équipés des dernières puces Snapdragon 8 et 7. Les smartphones déjà sur le marché, même haut de gamme, ne seront pas inclus dans ce programme.

Une initiative en phase avec la réglementation européenne

Cette annonce intervient alors que la Commission européenne envisage d’imposer aux fabricants de smartphones un minimum de cinq ans de mises à jour système. Qualcomm et Google semblent ainsi prendre une longueur d’avance en facilitant l’adoption de cette nouvelle norme, tout en répondant à la demande croissante des consommateurs pour une meilleure durabilité des appareils.

Vers un nouveau standard dans l’industrie mobile ?

Si Apple reste la référence en matière de support logiciel avec une moyenne de sept années de mises à jour pour ses iPhones, cette initiative pourrait inciter d'autres constructeurs Android à suivre le mouvement. En facilitant l’implémentation des mises à jour et en réduisant les coûts associés, Qualcomm et Google ouvrent la voie à un écosystème Android plus durable et plus attractif pour les utilisateurs.

Avec le Mobile World Congress qui se profile, il ne serait pas surprenant que d’autres acteurs majeurs de l’industrie annoncent des engagements similaires dans les semaines à venir. Une évolution qui pourrait bien redéfinir les standards du marché des smartphones Android.