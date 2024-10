09 octobre 2024 à 00h00 par La rédaction

Partenariat stratégique : Orange et Save accélèrent la réparation des mobiles

Dans une démarche résolument tournée vers l'économie circulaire, Orange annonce un partenariat stratégique avec Save, spécialiste de la réparation de smartphones. Ce rapprochement a pour objectif de faciliter l'accès à un service de réparation rapide, de qualité et à prix attractif pour tous les clients Orange et Sosh.

Désormais, les abonnés Orange et Sosh pourront confier leur appareil à réparer dans l'un des 130 points de vente Save répartis sur le territoire, et ce, quel que soit le lieu d'achat de leur smartphone. Une offre exclusive qui vient renforcer l'engagement d'Orange en faveur de la durabilité.

Les avantages sont multiples

Les clients Orange et Sosh peuvent désormais faire réparer leur téléphone en moins de deux heures pour la plupart des pannes. Les pièces utilisées sont soit d'origine, soit compatibles et bénéficient d'une garantie d'un an.

Pour récompenser leur fidélité, les clients Orange et Sosh profitent d'une réduction de 20% sur toutes les réparations, cumulable avec le bonus gouvernemental de 25 €. Une garantie de 12 mois est appliquée sur toutes les pièces remplacées, y compris les batteries.

Dans le cadre de son programme "Re", lancé il y a trois ans pour promouvoir l'économie circulaire, Ce partenariat vient améliorer son service de réparation de téléphones mobiles de l’opérateur. Cette évolution s'inscrit dans une démarche globale visant à réduire l'empreinte environnementale du groupe et à atteindre la neutralité carbone d'ici 2040.