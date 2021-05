05 mai 2021 à 07h29 par Philippe

Pass Sanitaire sur smartphone : 72% des Français sont inquiets

Aujourd'hui, plus de 16 millions de Français ont reçu leur première dose de vaccin, et la Commission européenne désire rendre obligatoire le passeport vaccinal pour tous les citoyens européens souhaitant voyager au sein des pays membres de l'UE.

Une récente étude d'ExpressVPN vient de mettre en lumière l'opinion des Français sur ce sujet. Elle a été réalisée par OnePoll sur internet entre le 24 et le 29 mars 2021 auprès d'un échantillon de 1000 répondants, représentatifs de la population française métropolitaine âgée de 18 ans et plus.

Premier constat : seulement 41% des Français se disent aujourd'hui prêts à utiliser le passeport vaccinal numérique. A titre de comparaison, et suite à une étude similaire réalisée par ExpressVPN outre-Rhin, 54% des Allemands sont d'accord pour utiliser le passeport vaccinal numérique.

En outre, 72% des Français déclarent être inquiets concernant la confidentialité des données et la sécurité du passeport vaccinal numérique. Parmi eux, 40 % se disent préoccupés de savoir qui aura accès à ces données sensibles, et combien de temps elles seront conservées ou avec qui ils seront autorisés à les partager. 37% craignent que ces données médicales puissent faire l'objet d'une fuite ou d'un piratage.

L'étude révèle également que 87% des Français sont inquiets des risques potentiels des objets connectés (IoT). Parmi eux, 47% pensent que les données collectées par ces dispositifs IoT peuvent être utilisées par des tiers à des fins marketing. Les craintes concernent également le risque de piratage ou de fuite de données personnelles (42%), voire l'utilisation de ces informations par les compagnies d'assurance pour adapter les offres aux clients (41%). Par ailleurs, 28% des personnes interrogées estiment que refuser de partager leurs données personnelles pourrait les désavantager et, au final, se voir proposer des contrats de prêt ou d'assurance plus restrictifs.

Au final, seuls 13% des Français seraient prêts à partager plus de données personnelles si cela leur permet de voyager, un contraste saisissant avec les 31% d'Allemands qui se disent capables de le faire.