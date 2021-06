14 juin 2021 à 06h30 par Philippe

Paypal se classe au deuxième rang des applications financières américaines au premier trimestre

Les "super apps" sont un concept qui permet aux utilisateurs d'accéder à un écosystème entier de produits et de services. Grâce à leurs capacités étendues, elles permettent aux clients d'acheter des produits, de prendre des rendez-vous et d'accéder à des services, le tout sur une seule et même plateforme. Le concept est populaire dans des pays de l'Asie et de l'Océanie (APAC), mais plus récemment, App Annie qui est un fournisseur de données pour le marché des applications mobiles a remarqué une expansion occidentale avec des entreprises comme PayPal qui ont également annoncé leur intention de lancer leur super application. De plus, les limitations d'iOS 14.5 pourraient inciter à généraliser les super apps afin de renforcer les données de première main et d'offrir une expérience utilisateur plus personnalisée.

App Annie a donc comparé les applications issues de différents secteurs d'activité et de divers modèles économiques. Concernant les applications PayPal et Facebook, elles sont à égalité pour l'acquisition et l'engagement avec un score de performance parfait de 100.

PayPal s'est classé deuxième en matière de MAU (Monthly Active Users) au premier trimestre, juste derrière Venmo, dont PayPal est propriétaire. L'APAC est traditionnellement en tête du peloton des super apps (Grab en Asie du Sud-Est, WeChat en Chine) et PayPay, au Japon, s'est classé au premier rang des applications financières sur ce marché au cours du dernier trimestre. Alors que le Japon est une économie plus centrée sur l'argent liquide, PayPay a gagné en popularité l'année dernière et est en passe de devenir une super app. Parmi les autres acteurs importants dans ce domaine, citons D Payment, RPay et LINE Pay, ainsi que Mercari, qui intègre Mer Pay en tant que fonctionnalité et en partenariat avec D Payment.