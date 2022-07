01 juillet 2022 à 00h15 par Philippe | 04 juillet 2022 à 09h53

PayPal est élu Marque Préférée des Français dans la catégorie Applications de paiement

Avec 14 millions de comptes actifs en France, PayPal vient d'être élu Marque Préférée des Français dans la catégorie des Applications de paiement.

La marque a remporté la 1ère place du podium, après une étude réalisée du 4 au 5 mai 2022 sur le panel d'OpinionWay, auprès d'un échantillon représentatif de 1057 personnes de la population française de 18 ans et plus. PayPal dispose d'une avance très confortable de 44 points sur le 2ème de la catégorie.

En septembre 2021, l'entreprise a lancé le Digital Wallet : une nouvelle application qui permet aux consommateurs de gérer plus facilement et rapidement leurs paiements en ligne au quotidien. Cette application permet de recevoir et envoyer de l'argent à des proches, d'effectuer des achats par QR codes et d'accéder à la solution de paiement échelonné de 4x sans frais. Il est même possible de soutenir des causes et organisations caritatives.

Lancé aux Etats-Unis en 1998, PayPal compte aujourd'hui plus de 400 millions d'utilisateurs actifs et de marchands dans le monde. Avec plus de 14 millions de comptes actifs, la France est aujourd'hui le 3ème marché européen de PayPal, et le 4ème au niveau mondial.

Rappelons que depuis 2015, la Marque Préférée des Français est une distinction qui récompense une marque d’un gage de qualité et d’un niveau de recommandation par les consommateurs Français. Basée sur des études réalisées par un institut de sondage externe qui compare toutes les marques existantes du marché, elle récompense la marque préférée des Français dans sa catégorie, c’est à dire la marque ayant le taux d’empathie le plus élevé du marché.