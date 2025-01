14 janvier 2025 à 00h00 par La rédaction

Performances des connexions internet mobiles en France : SFR en tête, mais la concurrence est féroce

Selon le dernier rapport annuel nPerf, l'année 2024 a vu une progression générale des performances des réseaux mobiles en France, avec des améliorations notables pour tous les opérateurs. SFR, Orange, Bouygues Telecom et Free ont chacun mis en avant des points forts spécifiques, dans un contexte de forte concurrence et d'innovations constantes.

SFR : Leader global des performances

Avec un score de 97 047 nPoints, SFR domine le classement général, grâce à des performances exceptionnelles en débit montant et en streaming vidéo. L'opérateur a amélioré ses performances avec un débit descendant de 124 Mbps (+28,3%) et un débit montant de 16,2 Mbps (+26,6%) par rapport à 2023.

En 5G, SFR partage la tête avec Orange, consolidant sa place comme acteur majeur de l'évolution technologique en France.

Orange : Maître du débit descendant

Orange atteint un score de 95 563 nPoints et réalise le débit descendant le plus élevé du marché à 130 Mbps, en progression de 11,2% sur un an. L'opérateur maintient une qualité de navigation à 73,5%. Orange excelle également dans la navigation web et la qualité de l'expérience utilisateur, notamment en 5G, où il affiche les meilleures performances pour la navigation et le streaming vidéo.

Bouygues Telecom : Spécialiste de la latence et du streaming

Avec une latence moyenne de 29,87 ms, Bouygues Telecom propose les meilleurs temps de réponse, un avantage crucial pour les usages interactifs. L'opérateur brille également dans le domaine du streaming vidéo avec des performances de 84,7%, confirmant son orientation vers une optimisation de l'expérience utilisateur.

Free : Une progression continue

Free atteint 85 167 nPoints et progresse avec une augmentation de 11,8% de son débit montant. L'opérateur propose un débit descendant de 103 Mbps et maintient un niveau de streaming vidéo à 80,3%. L'opérateur affiche une progression constante, notamment en débit montant et dans les services 5G.

Une dynamique d'innovation portée par la 5G

L'année 2024 a été marquée par une adoption accrue de la 5G. Orange et SFR se positionnent comme co-leaders dans ce domaine, avec des scores en 5G dépassant les 119 000 nPoints. Bouygues Telecom se démarque par la latence la plus faible, tandis que SFR excelle en débit montant.