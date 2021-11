25 novembre 2021 à 00h30 par Philippe

Les pionniers de la 5G sont trois fois plus susceptibles de fidéliser les clients

Selon le dernier rapport de l'Ericsson ConsumerLab dédié aux pionniers de la 5G, les pionniers de la 5G, fournisseurs de services de communication (FSC) précurseurs qui stimulent actuellement la demande en 5G des consommateurs, sont trois fois plus susceptibles de fidéliser les clients, et presque deux fois plus susceptibles de voir les revenus de leurs services mobiles et leur revenu moyen par client (ARPU) augmenter que les autres FSC. .

Il s'agit du premier rapport du secteur à combiner les données de satisfaction client et les faits sur le marché, et à évaluer la maturité 5G et les stratégies de revenu commercial de 73 FSC sur 22 marchés dans le monde, à partir de 105 critères.

Le rapport distingue quatre étapes de maturité 5G : Les " explorateurs " de la 5G, qui se lancent juste sur le marché de la 5G ; Les " potentiels " de la 5G, FSC qui bénéficient de clients satisfaits du fait de la performance de leurs réseaux 4G, mais qui n'ont pas beaucoup investi pour faire évoluer leur réseau 5G et leurs offres ; Les " ambitieux " de la 5G, FSC perçus comme des challengers, qui visent haut en matière de 5G et ont l'objectif d'augmenter leur satisfaction client ; Les pionniers de la 5G, qui donnent le rythme, et offrent une couverture 5G, une performance et une innovation de pointe, mais qui peuvent encore s'améliorer.

Les pionniers de la 5G, qui représentent 20 % des FSC étudiés et sont largement perçus comme les leaders du marché de la 5G par les consommateurs, ne sont pas nécessairement les leaders en termes de part de marché, ou sur leurs marchés locaux.

Ils sont caractérisés par un meilleur Net Promoter Score (NPS) sur leurs marchés et par leur rôle de leader en matière d'innovation, puisqu'ils offrent déjà en moyenne trois services 5G grand public, tels que le cloud gaming, la vidéo immersive (AR/VR) et l'accès sans fil fixe 5G.

Si les marchés les plus développés de l'Asie du Nord-Est et de l'Amérique du Nord comptent la plus grande part de FSC de la catégorie pionniers, les FSC européens représentent un tiers d'entre eux.

Points clefs

Le rapport révèle que 50 % des pionniers de la 5G ont vu leur ARPU augmenter d'1 % ou plus d'une année à l'autre, contre un quart pour le reste des fournisseurs de services de communication. 75 % des pionniers de la 5G monétisent la 5G en fonction de la vitesse, de la qualité de service, de la convergence fixe mobile ou de contenu bundlé.

Les pionniers de la 5G ont une couverture de la population d'environ 75 % en moyenne, des vitesses de téléchargement de 270 Mbps, et une disponibilité 5G de 14 % ou plus.

En moyenne, 70 % des abonnés des pionniers de la 5G les considèrent comme les leaders sur le marché. Dernier point, presque 50 % de la catégorie des FSC pionniers de la 5G ont déjà introduit l'accès sans fil fixe 5G.