19 juillet 2025 à 04h27 par La rédaction

Pixel 10, Pixel Watch 4 et Tensor G5 : tout ce que Google s'apprête à annoncer le 20 août

Google tiendra sa grande conférence annuelle Made by Google le 20 août prochain à New York. À l’agenda : les nouveaux smartphones Pixel 10, la Pixel Watch 4, une nouvelle puce Tensor G5 signée TSMC, et de probables avancées majeures en intelligence artificielle.

Un rendez-vous stratégique, avant Apple

Fait notable cette année : Google bouscule son calendrier traditionnel en avançant la présentation de ses nouveaux Pixel d’environ deux mois. Alors que la firme de Cupertino prépare ses iPhone 17 pour début septembre, les Pixel 10 seront dévoilés dès le 20 août 2025, une date stratégique qui permettra à Google de bénéficier d’une fenêtre médiatique quasi exclusive.

L'événement se tiendra exceptionnellement à New York, et non plus à Mountain View. Plusieurs journalistes et influenceurs y sont invités pour des démonstrations sur place. Une diffusion en direct est également prévue sur YouTube, dès 19h (heure de Paris).

Une gamme Pixel 10 plus large que jamais

Pour cette cuvée 2025, Google voit grand. Sont attendus :

Pixel 10

Pixel 10 Pro

Pixel 10 Pro XL

Pixel 10 Pro Fold (un nouveau smartphone pliant)

Malgré une décennie de smartphones Pixel, la marque semble vouloir capitaliser sur la continuité plutôt que sur la rupture : le design général resterait proche de la génération précédente. Toutefois, l’intérieur, lui, évolue fortement, notamment avec l’arrivée de la puce Tensor G5 et plusieurs améliorations ciblées.

La puce Tensor G5 : un changement de cap stratégique

La principale nouveauté matérielle, c’est l’adoption d’une nouvelle puce maison Tensor G5, entièrement conçue par Google et fabriquée par TSMC, un changement notable après plusieurs générations produites en collaboration avec Samsung.

Ce choix pourrait marquer une nette progression en termes de performances et surtout d'efficience énergétique, ce qui se traduirait par une meilleure autonomie sur l’ensemble des modèles. Reste à voir comment cette Tensor G5 se positionnera face à la puce A19 Pro d’Apple ou au Snapdragon 8 Gen 4 Elite de Qualcomm.

Les Pixel 10 : vers une montée en gamme du modèle de base

Google semble enfin vouloir donner plus d’importance à son modèle standard. Le Pixel 10 bénéficierait d’un téléobjectif, une première pour un modèle non-Pro. Il viendrait ainsi compléter le couple grand-angle / ultra grand-angle habituel, réduisant l’écart avec les déclinaisons premium. La batterie serait également plus généreuse, et épaulée par les gains énergétiques de la puce Tensor G5.

Du côté des Pixel 10 Pro et Pro XL, les rumeurs évoquent :

Des écrans plus lumineux

Une charge sans fil plus rapide

Une autonomie prolongée

De possibles fonctions IA exclusives, basées sur Gemini

Quant au modèle pliant, le Pixel 10 Pro Fold, peu d’informations concrètes ont filtré, si ce n’est qu’il conserverait l’approche design du Pixel Fold actuel, avec de légères optimisations.

Pixel Watch 4 et 4 XL : évolution modeste mais attendue

Google profitera aussi de l’événement pour dévoiler les nouvelles Pixel Watch 4 et Watch 4 XL. Les montres embarqueraient une batterie plus généreuse (+7 % pour la Watch 4, +9 % pour la version XL) mais conserveraient le même processeur que la génération précédente, laissant présager une évolution plutôt itérative.

Toutefois, l’arrivée progressive de Gemini sur Wear OS, amorcée en 2024, devrait ouvrir la voie à de nouvelles interactions IA, même sur un hardware peu modifié.

Pixel Buds 2a : une offre plus accessible

Enfin, une nouvelle paire d’écouteurs plus abordable, les Pixel Buds 2a, pourrait également être dévoilée. Les détails à leur sujet restent rares, mais tout indique qu’ils visent à démocratiser l’écosystème Pixel audio, aux côtés des Pixel Buds Pro 2 sortis l’an dernier.

Une conférence placée sous le signe de l’IA

Si l'on en croit la tendance amorcée depuis 2023, Google devrait une nouvelle fois mettre l’accent sur l’intelligence artificielle, fer de lance de l’écosystème Pixel. L’assistant Gemini, déjà intégré à Android 15, devrait bénéficier de nouvelles fonctionnalités spécifiques aux Pixel 10, renforçant la synergie entre matériel et logiciel.

Après avoir multiplié les démonstrations en 2024 (notamment sur la rédaction de mails, le résumé automatique de pages web, ou les interactions vocales complexes), Google pourrait désormais pousser l’IA encore plus loin dans le quotidien des utilisateurs.

Google veut prendre de vitesse Apple

En devançant Apple sur le calendrier, Google espère frapper fort avec une gamme Pixel 10 plus cohérente, mieux équipée et portée par une nouvelle génération de puce plus performante. Si le design évolue peu, les ajouts matériels ciblés (téléobjectif, batterie, recharge) et les nouveautés IA pourraient permettre à Google de mieux affirmer son positionnement haut de gamme.

Rendez-vous donc le 20 août pour découvrir si Google tiendra toutes ses promesses.