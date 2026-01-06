06 janvier 2026 à 00h00 par La rédaction

Pixel 9 : Google épinglé par l'ANFR pour une faille du contrôle parental

Google a dû revoir sa copie. À la suite d’un contrôle mené par l’Agence nationale des fréquences (ANFR), le Pixel 9 a fait l’objet d’une mise à jour corrective afin de se conformer aux obligations françaises en matière de contrôle parental. En cause : une activation jugée incomplète et non systématique du dispositif lors de la première mise en service du smartphone, notamment pour certains profils de mineurs.

Un contrôle dans le cadre de la loi sur la protection des mineurs

L’intervention de l’ANFR s’inscrit dans le cadre de sa mission de surveillance du marché, prévue par la loi n° 2022-300 du 2 mars 2022. Ce texte impose aux fabricants de moyens d’accès à Internet dont les smartphones de proposer un dispositif de contrôle parental dès la première utilisation de l’équipement, afin de renforcer la protection des mineurs face aux contenus inappropriés en ligne.

Dans ce contexte, l’ANFR a procédé à une série de vérifications sur le Pixel 9, dernier modèle phare de Google. Les analyses menées par l’agence ont révélé une non-conformité : dans certains scénarios d’usage impliquant des mineurs âgés de plus de 15 ans, le terminal ne proposait pas systématiquement l’activation du contrôle parental lors de l’initialisation de l’appareil.

Une mise en demeure adressée à Google

Face à ce constat, l’ANFR a formellement mis en demeure Google de corriger cette défaillance réglementaire. L’objectif était clair : garantir que le contrôle parental soit systématiquement proposé, quel que soit le profil utilisateur, dès la première mise en service du smartphone.

Le géant américain a répondu à cette injonction en déployant une mise à jour logicielle corrective. Celle-ci a été diffusée le 14 novembre 2025, sous la référence BP3A.251105.015, intégrée à Android 16 pour le Pixel 9.

Un correctif jugé efficace, mais encore perfectible

Après le déploiement de cette mise à jour, l’ANFR a procédé à une nouvelle série de vérifications afin d’en évaluer l’efficacité. Conclusion : le correctif remplit désormais l’exigence réglementaire. Lors de la mise en service du Pixel 9, le contrôle parental est bien proposé dans tous les cas, et l’utilisateur a effectivement la possibilité de l’activer.

Toutefois, l’agence émet une réserve importante. Elle souligne que, dans certaines situations, le processus d’activation du contrôle parental se poursuit au-delà de la phase initiale de configuration. Cette continuité peut entraîner un abandon involontaire de l’activation, sans que l’utilisateur ait clairement exprimé la volonté de renoncer à la mise en place du dispositif.

Un point de vigilance qui rappelle que la conformité réglementaire ne se limite pas à la simple présence d’une option, mais aussi à la clarté et à la robustesse du parcours utilisateur.

Une mise à jour fortement recommandée pour les utilisateurs

En conclusion, l’ANFR invite l’ensemble des propriétaires de Pixel 9 à vérifier la version logicielle installée sur leur appareil. Pour être pleinement conforme, le smartphone doit fonctionner sous Android 16 avec la version BP3A.251105.015, ou toute version ultérieure.

Si ce n’est pas le cas, une mise à jour manuelle est vivement recommandée. À défaut, les utilisateurs pourraient se retrouver avec un appareil ne respectant pas les exigences légales françaises en matière de protection des mineurs.

Un signal fort envoyé aux fabricants

Au-delà du cas du Pixel 9, cette affaire illustre la vigilance accrue des autorités françaises à l’égard des fabricants de smartphones. Elle rappelle également que les obligations liées au contrôle parental ne sont pas optionnelles, y compris pour les acteurs majeurs du secteur comme Google.

Un message clair, à l’heure où les usages numériques des plus jeunes sont plus que jamais au cœur des préoccupations réglementaires et sociétales.