13 septembre 2025 à 00h00 par La rédaction

PlayStation Family : Sony lance une nouvelle application mobile de contrôle parental

Les jeux vidéo occupent une place grandissante dans le quotidien des familles. S’ils constituent une formidable source de divertissement et d’apprentissage, leur usage soulève aussi des questions sur la gestion du temps d’écran, la sécurité en ligne et le respect de l’âge recommandé. Consciente de ces enjeux, Sony Interactive Entertainment enrichit aujourd’hui son dispositif de contrôle parental avec le lancement de PlayStation Family, une application mobile pensée pour donner aux parents les moyens de gérer l’expérience vidéoludique de leurs enfants, directement depuis leur smartphone.

De la console au mobile : plus de flexibilité pour les familles

Jusqu’ici, les outils de contrôle parental étaient accessibles uniquement via les consoles PS4 et PS5, un système utile mais parfois contraignant. Désormais, avec PlayStation Family disponible sur iOS et Android, les parents n’ont plus besoin d’accéder à la console pour gérer le temps de jeu ou vérifier les activités de leurs enfants. Comme l’explique Sony, l’objectif est de « proposer un jeu sûr pour les joueurs de tous âges » tout en plaçant les familles au centre de l’expérience.

Une application pensée comme un tableau de bord

PlayStation Family se présente comme un véritable centre de contrôle numérique. Les parents disposent d’un rapport d’activité détaillé, quotidien ou hebdomadaire, leur permettant de savoir exactement combien de temps leur enfant joue et à quels titres. L’application envoie également des notifications en temps réel, informant par exemple du jeu en cours d’utilisation.

L’une des fonctionnalités les plus pratiques concerne la gestion du temps de jeu : les parents peuvent définir des limites différentes pour chaque jour de la semaine. Si un enfant souhaite prolonger sa session, il peut envoyer une demande depuis sa console. Le parent reçoit alors une notification et peut approuver ou refuser d’un simple geste sur son téléphone.

Contrôle des dépenses et filtres de contenu

La maîtrise du budget est un autre axe fort de l’application. Les parents peuvent ajouter des fonds, consulter le solde et définir une limite mensuelle pour les achats sur le PlayStation Store. Une manière d’éviter les mauvaises surprises liées aux microtransactions ou aux achats impulsifs.

Côté contenus, Sony a intégré des filtres par âge avec des profils prédéfinis. Par exemple, les jeux interdits aux moins de 16 ans peuvent être automatiquement bloqués. Mais chaque paramètre reste personnalisable selon les besoins de chaque famille.

Encadrer les interactions sociales

PlayStation Family prend également en compte la dimension communautaire des jeux vidéo. Les parents peuvent ajuster les paramètres de confidentialité, décider si leurs enfants peuvent communiquer en ligne, rejoindre des sessions multijoueurs ou utiliser les fonctions de chat vocal. Ces réglages permettent d’adapter l’expérience en fonction de l’âge et de la maturité de l’enfant.

Une interface guidée et intuitive

Sony a souhaité rendre l’application accessible au plus grand nombre. Le processus de création de compte enfant est guidé pas à pas, avec des recommandations automatiques selon l’âge. L’interface a été pensée pour être intuitive et réactive, afin que les parents puissent gérer la configuration sans difficulté.

Une arrivée tardive mais attendue

Certains observateurs soulignent que Sony a pris son temps pour proposer cette application, alors que Nintendo dispose déjà depuis plusieurs années d’un outil similaire pour sa Switch. Mais pour de nombreux parents, l’arrivée de PlayStation Family représente une avancée bienvenue, tant l’usage du smartphone s’est imposé comme le meilleur support pour piloter ce type de paramètres.

Un outil amené à évoluer

Disponible dès aujourd’hui sur l'App Store et Google Play, l’application fonctionne sur iOS 14 et Android 8 (et versions ultérieures). Sony insiste sur le fait qu’il s’agit d’une première version et promet des mises à jour régulières pour enrichir les fonctionnalités.

Avec PlayStation Family, la firme japonaise entend renforcer sa relation avec les familles et répondre à une demande croissante de solutions numériques capables d’accompagner les jeunes joueurs. À l’heure où la gestion des écrans est devenue une préoccupation centrale, cette initiative marque une étape importante dans la stratégie de PlayStation.