31 mars 2026 à 18h21 par Philippe

Plus aucune limite de gigas : Free lance Free Max, un forfait mobile sans limite dans plus de 135 pays

En lançant son nouveau Forfait Free Max, Free franchit un cap inédit dans la téléphonie mobile. L’opérateur introduit pour la première fois en France et même en Europe un forfait intégrant l’Internet mobile illimité non seulement dans l’Hexagone, mais aussi dans plus de 135 destinations à travers le monde. Une annonce qui marque une nouvelle offensive stratégique sur un marché déjà très disputé.

Une réponse directe à l’explosion des usages mobiles

Le lancement de cette offre s’inscrit dans une transformation profonde des usages. D’après le Baromètre du numérique 2025 de l’Arcep, près de neuf Français sur dix utilisent désormais Internet sur leur smartphone. Plus marquant encore, une part croissante de la population notamment chez les jeunes se passe totalement de connexion fixe.

Streaming vidéo, jeux en ligne, réseaux sociaux, partage de connexion : la consommation de données atteint des niveaux inédits. Dans ce contexte, les enveloppes data traditionnelles apparaissent de plus en plus contraignantes. Free entend répondre à cette évolution avec une promesse simple : supprimer toute limite.

Internet illimité en France, sans compromis

Au cœur du Forfait Free Max, l’Internet mobile illimité en 5G et 5G+ en France métropolitaine constitue une première à ce tarif, dans une offre sans engagement. L’opérateur cible clairement les utilisateurs intensifs, pour qui le smartphone devient parfois l’unique point d’accès au numérique.

À cette connectivité s’ajoutent des communications sans restriction : appels illimités vers les mobiles en France, en Europe, mais aussi vers des destinations majeures comme les États-Unis, le Canada ou la Chine, ainsi que vers les fixes de plus de 100 pays. Les SMS et MMS sont également inclus en illimité depuis la France vers de nombreuses zones, dont l’Europe, la Suisse ou encore les DOM.

À l’étranger, la fin de l’angoisse du roaming

C’est toutefois à l’international que l’offre se distingue le plus nettement. Free promet un accès à Internet en illimité en 4G ou 5G dans plus de 135 destinations, couvrant aussi bien l’Europe que de nombreux pays d’Afrique, d’Asie, du Moyen-Orient ou des Amériques.

Cette approche répond à une frustration bien identifiée. Selon une étude réalisée par YouGov en 2026, 95 % des voyageurs français utilisent leur téléphone à l’étranger, mais 81 % préfèrent désactiver leurs données mobiles par crainte de surcoûts. Un tiers d’entre eux déclarent même avoir déjà été confrontés à une facture inattendue à leur retour.

Avec Free Max, l’opérateur entend lever définitivement ces freins en généralisant l’usage sans contrainte, y compris hors des frontières européennes.

Un forfait « 100 % européen »

En Europe, Free va encore plus loin en proposant une expérience totalement unifiée. Le forfait inclut Internet, appels, SMS et MMS illimités sans surcoût, quel que soit le pays dans lequel se trouve l’abonné. Il devient ainsi possible d’appeler localement, en France ou vers un autre pays européen, dans les mêmes conditions.

Une proposition que Free présente comme une première à cette échelle sur le continent, renforçant son positionnement de trublion face aux opérateurs historiques.

Des services additionnels pour enrichir l’expérience

Au-delà de la connectivité, le Forfait Free Max intègre plusieurs services complémentaires : compatibilité avec les montres connectées via eSIM, accès à l’application Free TV en France et dans l’Union européenne, ainsi qu’un service de VPN mobile pour sécuriser les usages.

Une version professionnelle, baptisée Free Pro Max, est également proposée aux entreprises, au même tarif hors taxes, afin de répondre aux besoins des utilisateurs en mobilité constante.

Un positionnement tarifaire agressif

Affiché à 29,99 euros par mois sans engagement, et à 19,99 euros pour les abonnés Freebox, le Forfait Free Max conserve l’ADN tarifaire agressif de l’opérateur. Les clients existants peuvent migrer vers cette nouvelle offre sans frais, tandis que les nouveaux abonnés peuvent y souscrire immédiatement via les différents canaux de distribution.

Avec cette proposition, Free ne se contente pas d’ajouter de la data ou des services : il redéfinit les standards du marché en supprimant la notion même de quota. Une stratégie qui pourrait contraindre ses concurrents à revoir rapidement leurs offres, tant sur le plan tarifaire que sur celui des usages.