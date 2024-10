18 octobre 2024 à 00h00 par La rédaction

Plus besoin de mémoriser : Samsung Pass s'occupe de tout

Samsung vient de franchir une nouvelle étape dans la simplification de notre vie numérique en intégrant Samsung Pass directement dans Samsung Wallet. Cette innovation majeure permet désormais d'accéder à tous ses mots de passe d'un simple geste, comme on le ferait pour une carte bancaire.

Un coffre-fort numérique à portée de main

En associant la praticité de Samsung Wallet à la sécurité éprouvée de Samsung Pass, Samsung offre une solution unique pour gérer ses identifiants en ligne. Fini les notes éparpillées et les risques de piratage. Grâce à cette intégration, tous les mots de passe sont regroupés dans un espace sécurisé et facilement accessible via l'empreinte digitale.

Sécurité renforcée avec Samsung Knox et Passkey

Samsung mise sur la sécurité pour garantir la protection de vos données les plus sensibles. Samsung Pass s'appuie sur Samsung Knox et Passkey, une technologie de pointe basée sur la biométrie, qui chiffre les données et élimine le besoin de saisir des mots de passe complexes. Cette solution, conforme aux standards internationaux FIDO2, offre un niveau de sécurité très élevé.

Une expérience utilisateur fluide et intuitive

L'utilisation de Samsung Pass est on ne peut plus simple :

Accès à Samsung Wallet : Ouvrez l'application et sélectionnez la carte Samsung Pass. Authentification biométrique : Confirmez votre identité avec votre empreinte digitale. Consultation et gestion : Accédez à tous vos mots de passe et identifiants, et ajoutez-en de nouveaux si nécessaire.

Synchronisation et sauvegarde

Samsung Pass assure une synchronisation parfaite entre tous les appareils Samsung (smartphone, tablette, ordinateur), vous permettant d'accéder à vos mots de passe où que vous soyez. De plus, en cas de perte ou de vol de votre téléphone, il est possible d'effacer à distance les données de Samsung Wallet grâce à SmartThings Find, sans perdre vos informations.