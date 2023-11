08 novembre 2023 à 00h15 par La rédaction

Plus d'1 Français sur 2 prévoit de changer d'opérateurs de téléphonie

Le marché européen des opérateurs télécom offre aujourd'hui un large éventail d'options et de choix pour répondre aux exigences toujours plus nombreuses des consommateurs : des tarifs abordables, une meilleure couverture réseau, une qualité de service supérieure, des offres et promotions attrayantes… Les clients n'hésitent plus à changer de fournisseur dès que l'herbe leur semble plus verte ailleurs, entraînant une concurrence féroce entre les différents opérateurs de téléphonie présents sur le marché européen.

C'est l'une des conclusions d'une étude réalisée par le cabinet de conseil en stratégie mondial Oliver Wyman, menée auprès de 7 000 consommateurs en Europe, dont 1000 en France. Dans ce contexte, la priorité des opérateurs est de réaliser un changement de paradigme sur la gestion de leur base client et de relancer l'innovation en termes d'offre. Enfin, ceci constitue un message clair pour les régulateurs : tout blocage de consolidation ne ferait qu'aggraver le bilan économique du secteur et dont les infrastructures sous-jacentes sont critiques pour la souveraineté et la digitalisation des économies européennes.

Le tarif et la puissance du réseau en tête des critères de choix

Selon l'étude, le prix est le facteur décisif pour changer d'opérateur, suivi de la performance du réseau et de la quantité des données mobiles mises à la disposition du client. Les offres plus larges, intégrant d'autres options telles que les services bancaires, les solutions énergétiques ou encore les systèmes pour sécuriser son domicile, ne sont pas plébiscitées par les consommateurs, qui ne les considèrent pas comme des avantages concurrentiels.

On constate d'ailleurs une migration de plus en plus forte des opérateurs traditionnels vers les opérateurs low-cost. La plupart des consommateurs européens qui envisagent de changer de fournisseur sont actuellement chez des opérateurs traditionnels et seuls 37 % d'entre eux bénéficient de bas prix. Cela explique que 53 % de ces mêmes clients déclarent envisager de passer à des acteurs proposant des tarifs réduits. Cela dit, la France est le pays où les marques B étant déjà bien installées, le mouvement attendu vers le " low-cost " est le plus faible en Europe.

La 5G peine encore à convaincre, surtout les consommateurs français

Seulement 37 % des Européens seraient prêts à payer un petit supplément sur leur facture de mobile pour bénéficier d'une connexion 5G ; une tendance encore un peu timide, d'autant que la majorité d'entre eux (59 %) n'accepterait qu'une augmentation de 0 à 5 % de leur abonnement annuel.

Dans le détail, on note que ce sont les consommateurs italiens les plus ouverts sur le sujet : 43 % donneraient leur accord pour payer un petit peu plus cher. A l'inverse, les Français et les Britanniques sont les moins nombreux à vouloir faire cette concession (respectivement 34 % et 33 %).

Actuellement, près de la moitié des consommateurs français (48 %), britanniques (46 %) et allemands (44 %) déclarent ne voir aucun intérêt à disposer d'une connexion 5G. La route semble encore longue pour que cette technologie s'installe durablement dans le quotidien des européens.

La France et l'Espagne sont les plus avancées en matière de fibre optique

Sceptiques sur la 5G, les Français font preuve de plus d'ouverture en ce qui concerne l'amélioration de leur connectivité fixe à haut débit : 68 % des consommateurs qui ne disposent pas encore de la fibre optique à leur domicile prévoient de l'installer au cours des 12 prochains mois.

Même constat du côté de l'Espagne où 65 % des participants à l'enquête comptent également l'installer chez eux. En revanche, seulement 37 % des Allemands passeront à la fibre optique en 2024.

Ces tendances s'expliquent notamment par le fait que la France et l'Espagne sont les pays les plus avancés en termes de déploiement de la fibre dans les foyers.