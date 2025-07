15 juillet 2025 à 00h00 par La rédaction

Plus de 2,9 milliards d'abonnés 5G d'ici fin 2025

Selon le dernier Ericsson Mobility Report publié en juin 2025, la 5G confirme son rôle moteur dans la transformation des réseaux mobiles et des modèles économiques des opérateurs. L’essor des offres d’accès fixe sans fil (FWA) fondées sur la vitesse en témoigne, tout comme la croissance spectaculaire du nombre d’abonnés 5G à travers le monde.

Dans son rapport de mi-année, Ericsson dresse un état des lieux du marché mondial des télécommunications qui souligne l’impact croissant de la 5G sur les stratégies des fournisseurs de services de communication (CSP). Au cœur de cette évolution : la montée en puissance du FWA (Fixed Wireless Access), particulièrement attractif dans les zones où le déploiement de la fibre optique reste coûteux ou complexe.

FWA 5G : vers une monétisation fondée sur la vitesse

Plus de la moitié des opérateurs mondiaux proposant du FWA (51 %) commercialisent désormais des forfaits différenciés selon la vitesse de connexion – une progression marquée par rapport aux 40 % recensés en juin 2024. Cette dynamique est principalement tirée par les marchés nord-américain, européen et moyen-oriental, où la 5G permet de proposer des débits comparables à ceux des technologies filaires traditionnelles.

Cette évolution marque une rupture : alors que le FWA de génération précédente se limitait souvent à des usages alternatifs ou d’appoint, la 5G FWA devient une véritable offre haut débit, avec des modèles tarifaires comparables à ceux des abonnements fibre ou câble. Les opérateurs peuvent ainsi monétiser la connectivité non plus seulement en fonction du volume de données, mais aussi selon la qualité de service perçue, notamment la vitesse et les options de divertissement incluses.

Une adoption 5G en pleine accélération

La croissance des abonnements 5G se poursuit à un rythme soutenu. D’ici la fin 2025, 2,9 milliards d’abonnements 5G devraient être actifs dans le monde, soit environ un tiers de la base totale des abonnés mobiles. À l’horizon 2030, ce chiffre devrait atteindre 6,3 milliards, consolidant la 5G comme le socle des réseaux de nouvelle génération.

En parallèle, le trafic de données mobiles a bondi de 19 % entre le premier trimestre 2024 et celui de 2025, et ce malgré un ralentissement du taux de croissance relatif. Ericsson prévoit que le volume global de données mobiles plus que doublera d’ici 2030, illustrant la demande croissante en services connectés à forte intensité de bande passante.

Déjà, les réseaux 5G représentaient 35 % du trafic mobile mondial fin 2024, une part qui devrait grimper à plus de 80 % d’ici la fin de la décennie.

Une couverture encore inégale selon les régions

Si la 5G poursuit sa conquête, les niveaux de couverture restent contrastés à l’échelle mondiale. En Europe, la couverture en bande moyenne 5G (mid-band) dépassait 50 % de la population à la fin de 2024. Ce chiffre situe la région dans la moyenne globale, mais loin derrière l’Amérique du Nord (plus de 90 %) et surtout l’Inde, où 95 % de la population bénéficiait d’une couverture 5G mid-band à la même date.

5G Standalone et 5G Advanced : les nouveaux relais de croissance

Le rapport met aussi en lumière l’essor des réseaux 5G Standalone (SA) et 5G Advanced, véritables leviers d’innovation et de création de valeur. Ces architectures réseau permettent aux opérateurs de proposer des services plus différenciés, adaptés à des usages variés : production vidéo en direct, points de vente connectés, gaming, réseaux privés, ou encore productivité en entreprise.

Les opérateurs s’éloignent peu à peu du modèle basé uniquement sur le volume de données, pour explorer des pistes de monétisation fondées sur la qualité de service et la création de valeur pour des segments spécifiques (consommateurs, entreprises, administrations publiques).

Une décennie charnière pour les télécoms

Avec une base installée en pleine expansion, une infrastructure de plus en plus avancée et une monétisation désormais fondée sur la qualité et les usages, la 5G s’impose comme une pierre angulaire du paysage numérique mondial. Et alors que se profile déjà la 6G à l’horizon 2030, l’industrie des télécommunications entre dans une nouvelle phase de maturité centrée sur la valeur, l’adaptabilité, et la création d’expériences enrichies pour tous les utilisateurs.