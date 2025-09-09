09 septembre 2025 à 00h00 par La rédaction

Plus de 52 500 sites 5G et près de 71 000 sites 4G désormais autorisés en France selon l'ANFR

Au 1er septembre 2025, l’Agence nationale des fréquences (ANFR) a publié son observatoire mensuel des déploiements mobiles, la plateforme qui permet de consulter l’ensemble des implantations radioélectriques en France. Les chiffres témoignent d’une progression régulière du réseau mobile, avec un cap symbolique franchi : plus de 52 500 sites 5G et près de 71 000 sites 4G sont désormais autorisés sur le territoire.

Une 5G qui poursuit son extension

Au total, 52 589 sites 5G ont été autorisés par l’ANFR au 1er septembre, dont 1 037 situés en Outre-Mer. Parmi eux, 44 707 sites sont déjà techniquement opérationnels selon les déclarations des opérateurs, soit 85 % des sites autorisés. Fait notable, seuls dix sites en France sont exclusivement dédiés à la 5G : la quasi-totalité repose sur des infrastructures déjà utilisées par la 2G, la 3G ou la 4G.

Sur le seul mois d’août, le nombre de sites autorisés a progressé de +1 %, confirmant le rythme soutenu de déploiement.

La répartition par bandes de fréquences

La 5G repose actuellement sur quatre bandes en France :

700 MHz : 34 445 sites autorisés (29 363 opérationnels). Cette bande, utilisée notamment par Free Mobile et Orange, assure une large couverture grâce à sa portée élevée.

1 800 MHz : 25 sites, tous en Outre-Mer, déjà en service.

25 sites, tous en Outre-Mer, déjà en service. 2 100 MHz : 25 094 sites autorisés (19 468 en service), exploités par Bouygues Telecom, Orange, SFR et Outremer Telecom.

25 094 sites autorisés (19 468 en service), exploités par Bouygues Telecom, Orange, SFR et Outremer Telecom. 3,5 GHz : 36 195 sites autorisés, dont 30 110 opérationnels. Cette bande est la plus utilisée pour fournir des débits élevés et concerne la plupart des opérateurs nationaux et ultramarins (Bouygues, Free, Orange, SFR, Digicel, etc.).

L’ANFR rappelle que certains sites sont mutualisés entre opérateurs, ce qui explique que la somme des autorisations par bande excède le total des supports déployés.

La 4G reste un pilier majeur du réseau

Si la 5G progresse rapidement, la 4G continue d’occuper une place essentielle dans la couverture mobile. Au 1er septembre, 70 997 sites 4G étaient autorisés en France, dont 67 410 en métropole et 3 587 en Outre-Mer. Parmi eux, 62 807 sites métropolitains et 3 481 ultramarins sont en service.

Sur un mois, le parc de sites 4G a enregistré une croissance de +0,4 %, tant en termes d’autorisations que de mises en service.

La répartition par opérateur

En métropole, la dynamique de déploiement varie selon les opérateurs :

Bouygues Telecom : 30 018 sites en service, avec 100 ajouts en août.

30 018 sites en service, avec 100 ajouts en août. Free Mobile : 29 693 sites, en hausse de 172 sur la période.

29 693 sites, en hausse de 172 sur la période. Orange : 32 048 sites, soit 135 de plus qu’en juillet.

32 048 sites, soit 135 de plus qu’en juillet. SFR : 29 596 sites, avec la plus forte progression (+178).

Ces chiffres confirment que, malgré l’essor de la 5G, les opérateurs continuent de renforcer la 4G, indispensable pour garantir une couverture homogène du territoire, en particulier dans les zones rurales ou mal desservies.

Un paysage mobile en mutation continue

Avec près de 71 250 sites mobiles toutes générations confondues, la France franchit une nouvelle étape dans l’évolution de son infrastructure télécom. La montée en puissance de la 5G, dopée par le déploiement dans la bande des 3,5 GHz, s’accompagne d’un maintien solide de la 4G, technologie toujours centrale pour les usages quotidiens.