29 novembre 2022 à 00h15 par Philippe

Plus de 6 Français sur 10 sont prêts à acheter un smartphone reconditionné

Un marché qui se structure, des clients de plus en plus satisfaits associés à un pouvoir d'achat en berne, une prise de conscience environnementale et un appel à la sobriété... autant de facteurs qui poussent de plus en plus de consommateurs à se tourner vers des produits reconditionnés.

SMAAART, qui est une marque de smartphones reconditionnés en France, et l'IFOP, ont dévoilé pour la 5ème année consécutive le baromètre du marché des produits reconditionnés. L'étude menée début octobre auprès de 1 201 personnes âgées de 18 à 65 ans, s'est concentrée sur les perceptions des Français sur l'achat d'un téléphone reconditionné.

Preuve que les Français se montrent de plus en plus enclins à s'équiper d'un produit de seconde main, ils sont près des 2/3 à avoir déjà acheté ou l'intention d'acheter un téléphone reconditionné. Davantage ancré dans les mœurs des Français et plus mature, c'est avant tout le secteur de la téléphonie qui draine le marché car plus de 6 Français sur 10 (62%) déclarent avoir acheté ou avoir l'intention d'acheter un smartphone reconditionné, +6 points par rapport à 2021.

Toutefois, les acheteurs de téléphones reconditionnés sont plus sensibles au prix et à l'environnement dans leur décision d'achat que ceux des ordinateurs reconditionnés.

Pour 41% des Français, le prix reste le premier élément incitatif lors de l'achat d'un téléphone reconditionné, vient ensuite la garantie proposée avec 12% suivi par la préservation de l'environnement pour 10%.

Les freins à l'achat des consommateurs de téléphones reconditionnés sont essentiellement liés, pour 33% d'entre eux, à la crainte que la durée de vie soit plus courte. En second, ils doutent, pour le quart d'entre eux (25%) de la fiabilité du produit et de ses performances. Et en 3ème position, ils craignent que la garantie ne soit pas assurée (10%).