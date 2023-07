20 juillet 2023 à 00h15 par Philippe

Plus de 9,3 millions de cartes SIM actives sur les réseaux 5G en France

L'Arcep a publié son observatoire des marchés télécoms au premier trimestre 2023. En ce qui concerne les réseaux mobiles, au 31 mars 2023, la France comptait 9,3 millions de cartes SIM actives sur les réseaux 5G. La proportion de cartes actives sur les réseaux 5G augmente de 6 points en un an pour atteindre 11 % ce trimestre. Sur les réseaux 4G, ce nombre s'élève à 69,1 millions au premier trimestre 2023, soit 84 % du nombre total de cartes SIM.

La croissance de la consommation de données sur les réseaux mobiles s'accélère à nouveau depuis le début de l'année 2022. De + 28 % en rythme annuel en 2022, elle se maintient à un niveau élevé de + 27 % au début de l'année 2023, pour atteindre 3,1 exaoctets. Le trafic par client actif 4G s'élève à environ 15 Go par mois soit + 2,2 Go en un an et par abonné.

Le revenu des services mobiles, portée par le segment des forfaits, perd entre 1 et 3 points de croissance depuis le deuxième trimestre 2022 (- 3 points en un an ce trimestre). Elle s’établit à + 2,4 %, dont 0,5 point provenant de la croissance du revenu des clients des opérateurs français à l’étranger (roaming out). Le revenu issu de la vente de terminaux mobiles par les opérateurs augmente de près de 3 % contre + 12 % un an auparavant. Il s’élève ainsi à 865 millions d’euros HT.

L’usage de SMS continue de diminuer, à un rythme proche, depuis un an, des années qui ont précédé la crise sanitaire : entre - 6 % et - 9 % par an après - 15 % en 2020 et - 12 % en 2021. La consommation moyenne de SMS par abonné s’élève à 110 SMS par mois, soit - 12 SMS en un an.