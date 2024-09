03 septembre 2024 à 00h00 par La rédaction

Plus vite, plus simple : SFR simplifie votre vie connectée avec la Box 5G

Afin de profiter de la vitesse de la 5G à domicile, SFR lance sa nouvelle offre Box 5G. L'offre Box 5G de SFR permet un accès simplifié à l'Internet Très Haut Débit, à SFR TV, aux appels illimités et peut connecter l'ensemble des terminaux du foyer.

Poursuivant sa démarche de simplification et d'optimisation de ses offres, cette nouvelle offre s'inscrit dans la lignée de ses forfaits Mobile qui incluent désormais tous la 5G.

Pour 39,99€/mois et sans engagement, la SFR Box 5G est une alternative aux offres Fibre sans aucune intervention à domicile, les abonnés disposent de débits rapides comme la Fibre (débit descendant jusqu'à 1,1Gb/s, montant jusqu'à 100Mb/s), avec Internet en Très Haut Débit illimité, WiFi 6.

Les appels sont illimités vers les Fixes et Mobiles en France. 130 chaînes TV sont accessibles grâce à l'appli SFR TV. Cette offre permet aussi d'accéder à des remises et des avantages " SFR Multi "

Une offre spéciale pour les moins de 26 ans

En cette rentrée, SFR entend répondre aux besoins des moins de 26 ans en proposant cette offre Box 5G au tarif préférentiel de 29,99€/mois, en se rendant sur SFR.fr ou dans une boutique SFR.

A ce jour, SFR couvre aujourd'hui 99,9% de la population en 4G. En 5G, ce sont plus de 9700 communes ouvertes et plus de 78% de la population couverte.