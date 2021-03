30 mars 2021 à 06h00 par Philippe

Poco F3 et Poco X3 Pro : deux smartphones performants avec des tarifs abordables

La marque chinoise POCO Global lancent deux nouveaux smartphones : le Poco F3 et Poco X3 Pro. Le Poco F3 se différencie du Poco X3 Pro par l'intégration d'une puce 5G et le Poco F3 Pro est plutôt orienté gaming.

POCO F3

Le POCO F3 arbore un écran E4 AMOLED DotDisplay de 6,67 pouces au taux de rafraîchissement de 120Hz et intègre la technologie sonore Dolby Atmos. La fréquence d'échantillonnage tactile est de 360Hz. La technologie MEMC, ajoutant jusqu'à 60fps, vient quant à elle améliorer la fluidité des contenus vidéo. L'écran certifié HDR10+ du POCO F3 est associé aux fonctionnalités True Display et True Color.

Alimenté par la plateforme mobile Snapdragon 870 5G, le smartphone dispose d'une vitesse d'horloge principale améliorée grâce au processeur Qualcomm Kryo 585 pouvant atteindre 3,2GHz. Le smartphone prend également en charge la Wi-Fi 6.

Il est fabriqué à partir d'un matériau antidérapant et mesure 7,8 mm d'épaisseur et pèse 196 grammes. Le verre Corning Gorilla Glass 5 à l'avant et à l'arrière vient lui apporter une meilleure protection.

Ce smartphone 5G dispose d'une configuration à deux haut-parleurs avec un haut-parleur principal inférieur et un haut-parleur secondaire en haut.

Sa configuration triple caméra comprend un module principal de 48MP, un objectif ultra-grand angle ainsi qu'un objectif télémacro de 5MP, compatible avec la mise au point automatique de 3 à 7cm. La caméra frontale 20MP prend également en charge les selfies en mode nuit.

Contrairement à la plupart des smartphones à double micro, le POCO F3 arbore une triple configuration micro, intégrant l'option Zoom Audio ; Lors de la prise d'une vidéo, le troisième micro à l'arrière permet à l'appareil de "zoomer" sur le son avec l'image, capturant un son clair de scènes éloignées et venant améliorer la réception du son pendant le tournage. En parallèle, le moteur haptique linéaire de l'axe X fournit des vibrations courtes et nettes pour une expérience de divertissement flagship.

Le POCO F3 ne lésine pas non plus sur l'autonomie : la batterie de 4520mAh peut être alimentée plus rapidement grâce à la technologie Middle Middle Tab, qui achemine le courant électrique dans l'appareil de manière plus efficace. Avec la charge rapide intégrée de 33W, le smartphone peut être chargé à 100% en seulement 52 minutes.

Le POCO F3 est disponible en trois coloris : Nuit Noire, Bleu Océan et Arctic White, avec deux variantes de stockage 6GB+128GB à 349€ et 8GB+256GB à 399€.

POCO X3 Pro

Le POCO X3 Pro intègre processeur 4G Qualcomm Snapdragon 860. Cette plateforme comprend un processeur Kryo 485 doté d'une technologie de traitement 7nm pour des performances allant jusqu'à 2,96GHz, ainsi qu'un processeur graphique Adreno 640.

Grâce à l'UFS 3.1 amélioré, le POCO X3 Pro bénéficie d'une vitesse de lecture et d'écriture réduisant le temps de chargement des fichiers, jeux et applications. Le smartphone est également doté de LiquidCool 1.0 Plus, une technologie de refroidissement contenant un caloduc en cuivre agrandi et plusieurs couches de graphite, fonctionnant ensemble pour réduire la capacité thermique de l'appareil.

Le POCO X3 Pro profite d'un écran FHD+ DotDisplay de 6,67 pouces au taux de rafraîchissement de 120Hz et une fréquence d'échantillonnage tactile de 240Hz. L'écran du POCO X3 Pro dispose d'une protection contre l'usure du quotidien grâce au verre Corning Gorilla Glass 6. Le POCO X3 Pro arbore un capteur d'empreintes digitales monté sur le côté, précis et facilement accessible.

Equipé d'une batterie grande capacité de 5160mAh, le POCO X3 Pro offre une autonomie pouvant aller jusqu'à deux jours complets selon les données du constructeur. Il est équipé de la technologie MMT et de la charge rapide intégrée de 33W.

En outre, la configuration à deux haut-parleurs haut et bas offre un son cristallin, parfait pour le streaming et le gaming grâce aux vibrations vives générées par le moteur linéaire à axe Z du POCO X3 Pro.

Le POCO X3 Pro a été conçu comme un véritable vidéaste en format poche, avec une configuration arrière complète à quatre modules et toute une panoplie de fonctionnalités à découvrir. Le capteur principal de 48MP prend en charge les Super Pixels 4 en 1 de 1,6µm pour des images aux détails éclatant, là où l'objectif ultra-grand angle de 119° intègre le mode nuit pour des photos de groupe ou de paysages très précises, même dans des situations faiblement éclairées. Enfin, le module macro et le capteur de profondeur viennent compléter le tout pour encore plus de polyvalence.

Le POCO X3 Pro est commercialisé en trois coloris : Nuit Obscure, Bleu Glacé et Blanc Cuivré avec deux versions de stockage : 6GB+128GB à 249€ et 8GB+256GB à 299€.