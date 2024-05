29 mai 2024 à 00h15 par La rédaction

Poco F6 et F6 Pro : deux smartphones avec des fonctionnalités haut de gamme à des prix abordables

Poco frappe fort avec sa nouvelle série F6. Conçus pour les joueurs et les adeptes de technologie, les Poco F6 et Poco F6 Pro bénéficient d'améliorations significatives par rapport à leurs prédécesseurs. Ces deux smartphones devraient rapidement se hisser parmi les références incontournables pour leur excellent rapport qualité-prix.

POCO F6 Pro

Propulsé par le nouveau chipset Snapdragon 8 Gen 2, le POCO F6 Pro est doté d'un écran WQHD+ 120Hz Flow AMOLED 2K avec une luminosité maximale de 4000 nits, d'un PWM dimming de 3840Hz et de la certification eye-care de TÜV Rheinland.

Alimenté par le Snapdragon 8 Gen 2, le POCO F6 Pro est livré avec le système d'exploitation Xiaomi HyperOS, ainsi que d'une mémoire et d'un espace de stockage importants de 256 Gb à 1 TB.

le F6 Pro dispose de trois capteurs composés d'un grand-angle de 50 Mpx, d'un ultra grand-angle de 8 Mpx et d'un module macro de 2 Mpx. La nouvelle technologie Dual Native ISO Fusion permet une variation d'exposition maximale allant jusqu'à 16 fois. L'utilisateur peut photographier des scènes avec un contraste important entre les zones claires et les zones sombres pour obtenir la photo idéale. Le mode rafale 2.0 dans les fonctions de créativité donne la possibilité de capturer l'instant parfait.

Grâce à la fusion multi-images de l'IA, le nouvel algorithme Ultra Night permet d'améliorer les photos dans l'obscurité, en capturant des images nettes et lumineuses avec une représentation plus précise des couleurs. La présence d'un capteur frontal de 16 Mpx dédié aux selfies complète l'ensemble.

Le POCO F6 Pro est alimenté par une batterie de 5 000 mAh. L'HyperCharge de 120 W recharge le téléphone à 100 % en 19 minutes.

Disponible en noir ou en blanc, Il est commercialisé en 3 versions : 12GB+256GB à 579,90€, 12GB+512GB au prix de 629,90€ et 16GB +1TB à 699,90€.

POCO F6

Propulsé par le Snapdragon 8s Gen 3 POCO F6 a pour but d'offrir une véritable expérience de jeu mobile grâce au dernier processeur Snapdragon. En mettant l'accent sur les capacités du CPU et de l'intelligence artificielle, le noyau principal X4 permet des performances de haut niveau.

Les capacités IA du Snapdragon 8 Gen 3 ont également permis d'améliorer l'efficacité énergétique avec une température plus basse pendant les sessions de jeu intense. La dernière technologie LiquidCool dotée d'un nouveau système IceLoop, améliore le flux de circulation vapeur-liquide afin d'évacuer la chaleur et d'améliorer considérablement la dissipation thermique.

L'écran Flow AMOLED DotDisplay CrystalRes de 6,67 pouces du POCO F6 offre un taux de rafraîchissement de 120 Hz, une luminosité maximale de 2400 nits et 68 milliards de couleurs.

Côté photos, le POCO F6 est doté d'un triple appareil photo de 50 Mpixels avec un capteur ultra-large IMX882 et une grande ouverture F/1,59. Le POCO F6 est également équipé des systèmes OIS et EIS. Parmi les autres caractéristiques photographiques phares, citons la vidéo 4K à 60 FPS, favorisant la réalisation des vidéos de style cinématographique. Sa fonction Motion Tracking Focus 2.0 est capable de suivre les mouvements des personnes, des animaux et des insectes.

Le POCO F6 est doté d'une batterie de 5000mAh. La charge turbo de 90 W assure une recharge de 100 % en 30 minutes environ.

Il est commercialisé en trois couleurs : noir, vert ou titane avec 2 versions 8GB + 256GB (449,90 €) et 12GB + 512GB (499,90 €).