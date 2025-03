31 mars 2025 à 00h00 par La rédaction

POCO F7 Ultra et POCO F7 Pro : deux smartphones surpuissants à prix attractif

La marque POCO qui est réputée pour ses smartphones performants à prix compétitifs, revient en force avec deux nouveaux modèles très attendus : le POCO F7 Ultra et le POCO F7 Pro. Ces deux smartphones visent à offrir une expérience haut de gamme à un prix agressif, en mettant l’accent sur la puissance, l’écran et la photographie. Découvrez en détail ce que ces deux nouveaux flagships ont à offrir.

POCO F7 Ultra

Le POCO F7 Ultra est conçu pour ceux qui recherchent un smartphone ultra-performant avec des caractéristiques dignes des meilleurs modèles du marché.

Design et écran

Le POCO F7 Ultra arbore un design premium avec un cadre en aluminium et un dos en verre Gorilla Glass Victus 2. Son écran OLED LTPO 2.0 de 6,67 pouces offre une résolution QHD+ (1440 x 3200 pixels) et un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz, garantissant une fluidité exceptionnelle et une excellente précision des couleurs grâce à la technologie HDR10+ et Dolby Vision. Il atteint une luminosité maximale de 3200 nits et est protégé par le verre Poco Shield Glass.

Au niveau de l'expérience visuelle, POCO intègre pour la première fois une puce graphique dédiée : le VisionBoost D7. Cette technologie permet un affichage ultra-immersif avec un taux de rafraîchissement de 120 FPS, une résolution 2K Super Résolution et une prise en charge Game HDR. En vidéo, la Dual-core Visuals optimise la résolution et la qualité HDR sur les plateformes comme YouTube et Netflix par exemple.

Performances et autonomie

Sous le capot, le POCO F7 Ultra est équipé du tout dernier processeur Snapdragon 8 Elite, couplé à 12 ou 16 Go de RAM LPDDR5X et jusqu'à 1 To de stockage UFS 4.0. Ce smartphone est un véritable monstre de puissance, idéal pour les jeux et le multitâche intensif. La batterie de 5 300 mAh assure une excellente autonomie, et la charge filaire rapide de 120W permet de recharger entièrement l’appareil en moins de 20 minutes. Il prend également en charge la charge sans fil de 50W.

Côté système, le Xiaomi HyperOS 2 fait son entrée avec trois innovations clés : HyperCore, HyperConnect et HyperAI.

Photographie et multimédia

Le POCO F7 Ultra dispose d’un triple module caméra avec un capteur principal Sony IMX890 de 50 MP (f/1.6), un ultra-grand-angle de 50 MP et un téléobjectif de 50 MP avec zoom optique 2,5x. Les vidéos peuvent être capturées en 8K avec une stabilisation optique avancée. La caméra frontale de 32 MP garantit des selfies nets et détaillés.

Logiciel et connectivité

Le smartphone tourne sous MIUI for POCO basé sur Android 14, avec des optimisations logicielles pour une meilleure fluidité. Il supporte la 5G, le Wi-Fi 7, le Bluetooth 5.3 et intègre un capteur d’empreintes ultrasonique sous l’écran. Il bénéficie également d’une certification IP68 pour la résistance à l’eau et à la poussière.

POCO F7 Pro

Le POCO F7 Pro s’adresse à ceux qui recherchent un smartphone puissant, mais à un prix plus abordable que l’Ultra.

Design et écran

Le POCO F7 Pro propose un design similaire à l’Ultra, avec un cadre en aluminium et un dos en verre. Son écran OLED de 6,67 pouces en résolution 2K (QHD+) offre un taux de rafraîchissement de 120 Hz et prend en charge la technologie HDR10+. Il atteint une luminosité maximale de 3200 nits.

Performances et autonomie

Le POCO F7 Pro est équipé du Snapdragon 8 Gen 3 accompagnée de 8 ou 12 Go de RAM LPDDR5 et jusqu’à 512 Go de stockage UFS 3.1. Ce modèle bénéficie lui aussi du Xiaomi HyperOS 2.

Le WildBoost Optimization 4.0 optimise le taux de rafraîchissement jusqu'à 120 FPS, assurant une expérience fluide sur des jeux comme Genshin Impact à 90 FPS. Pour éviter la surchauffe, le F7 Pro intègre LiquidCool 4.0, un système de refroidissement avancé qui maintient des températures basses même lors d’une utilisation intensive.

La batterie de 6 000 mAh assure une bonne autonomie, et la charge rapide de 90W permet une recharge complète en environ 25 minutes. Cependant, contrairement à l’Ultra, il ne prend pas en charge la charge sans fil.

Photographie et multimédia

Côté photo, on retrouve un capteur principal de 50 MP, un ultra-grand-angle de 8 MP et une caméra frontale de 20 MP. A la différence du F7 Ultra, il ne dispose pas de téléobjectif. Bien que les performances soient légèrement en retrait par rapport à l’Ultra, le F7 Pro reste un excellent choix pour la photographie et la vidéo, avec la possibilité d’enregistrer en 4K à 60 fps.

Logiciel et connectivité

Comme son grand frère, le POCO F7 Pro tourne sous MIUI for POCO basé sur Android 14 et supporte la 5G, le Wi-Fi 6E et le Bluetooth 5.2. Le capteur d’empreintes est optique et situé sous l’écran. Il est également certifié IP68 pour la résistance à l’eau et à la poussière.

Prix et offres spéciales

Le POCO F7 Pro est proposé en trois coloris : Noir, Argent et Bleu. Il est disponible en deux configurations : une version avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage à 603€, bénéficiant d’une offre de lancement à 499,90€ avec un bonus reprise de 50€, et une version avec 12 Go de RAM et 512 Go de stockage à 653€, en promotion à 549,90€ avec un bonus reprise de 70€. Pour toute commande, un cadeau est offert au choix entre la Redmi Watch 5 Lite ou les Redmi Buds 6, d’une valeur de 49,90€ chacun.

Des réductions sont également disponibles pour les accessoires. Par exemple, l’achat groupé d’un chargeur 120W permet de l’obtenir à seulement 9,99€ au lieu de 79,99€, tandis qu’une enceinte Bluetooth est proposée à 39,99€ au lieu de 79,99€. Un bundle exclusif comprenant le POCO F7 Pro (12+512 Go) et le contrôleur Razer Kishi V2 Pro est disponible à 579,90€ sur Amazon.

Quant au POCO F7 Ultra, il est décliné en deux couleurs : Jaune et Noir. Il existe en deux configurations : la version 12 Go de RAM et 256 Go de stockage est affichée à 753€, avec une offre de lancement à 699,90€ et un bonus reprise de 70€, tandis que la version 16 Go de RAM et 512 Go de stockage est proposée à 803€, avec une offre à 749,90€ et un bonus reprise de 100€. Comme pour le modèle Pro, un cadeau est inclus au choix entre la Redmi Watch 5 Lite ou les Redmi Buds 6.

Enfin, ceux qui achètent le POCO F7 Ultra peuvent profiter d’une réduction sur certains accessoires : un chargeur sans fil 80W est proposé à 49,99€ au lieu de 199,99€, et l’enceinte Bluetooth à 39,99€ au lieu de 79,99€. Ces offres rendent l’achat encore plus attractif pour les passionnés de technologie.