26 juin 2025 à 00h00 par La rédaction

POCO F7 : un smartphone musclé au prix contenu à moins de 500 euros

POCO signe un retour remarqué avec son nouveau F7, un smartphone qui redéfinit les standards de performance à prix contenu. À moins de 500 €, ce smartphone ambitionne de redéfinir le standard du milieu de gamme, en combinant puissance, autonomie colossale, design affirmé et une fiche technique qui flirte avec celle des flagships. Ce modèle vient compléter la gamme inaugurée plus tôt dans l’année avec les POCO F7 Pro et F7 Ultra, en y ajoutant un choix stratégique : mettre la performance au cœur de l’expérience, tout en maintenant un prix contenu.

Une puce puissante

Le POCO F7 est l’un des tout premiers smartphones à embarquer le tout nouveau Snapdragon 8s Gen 4, une puce développée par Qualcomm qui se positionne entre les modèles haut de gamme et les ultra-premium. Dotée de cœurs Kryo performants, cette puce offre des performances proches de celles du Snapdragon 8 Gen 2, pour un coût bien plus réduit.

POCO annonce un score AnTuTu impressionnant de 2 084 535 points, soit une hausse de 30 % par rapport à la génération précédente. Une telle puissance permet au smartphone de faire tourner les jeux mobiles les plus exigeants, comme Genshin Impact, en résolution 1.5K à 120 FPS, tout en conservant une excellente stabilité grâce à l’optimisation maison WildBoost 4.0.

Un système de refroidissement de flagship

Pour soutenir ces performances sur la durée, le POCO F7 s’équipe du système de refroidissement IceLoop 3D à double canal sur une surface de 6000 mm², le plus grand jamais utilisé dans un appareil de la marque. Ce dispositif garantit une dissipation thermique efficace, même lors de longues sessions de jeu.

Une batterie XXL et une recharge ultra-rapide

Autre argument de poids : sa batterie de 6 500 mAh, une capacité très rare sur ce segment. Elle permet de tenir facilement plus d’une journée et demie en usage intensif. La recharge filaire à 90 W permet de regagner 80 % d’autonomie en 30 minutes, tandis que la recharge inversée à 22,5 W autorise l’alimentation d’un autre appareil, comme des écouteurs ou un bracelet connecté.

Écran AMOLED 1.5K ultra-lumineux et réactif

Le POCO F7 embarque une dalle AMOLED de 6,83 pouces en résolution 1.5K (2772 x 1280 px), avec un rafraîchissement adaptatif jusqu’à 120 Hz. Il atteint un pic de luminosité de 3200 nits, un record qui garantit une excellente lisibilité, même en plein soleil, grâce à la technologie Sunlight Display 4.0.

Confort visuel et protection sont également au rendez-vous avec des certifications TÜV Rheinland (Low Blue Light, Flicker Free, Circadian Friendly), un taux de gradation PWM de 3840 Hz, et un taux d’échantillonnage tactile de 2560 Hz, pour une fluidité et une précision idéales, même avec les doigts humides.

Un design Cyber audacieux et résistant

Visuellement, le POCO F7 se démarque. La version Cyber Silver Edition, en particulier, arbore un dos en verre au style mécanique, avec le logo Snapdragon bien en évidence, soulignant son orientation performance. Le châssis est conçu en alliage d’aluminium CNC, avec des bordures ultra-fines (ratio écran/corps de 94,23 %) et des courbes ergonomiques pour une prise en main agréable.

Sa certification IP68 assure une résistance à l’eau et à la poussière, et sa solidité a été testée pour résister à des pressions allant jusqu’à 70 kg. C’est un smartphone fait pour durer.

Photo : un compromis assumé

Côté photo, le POCO F7 adopte une approche pragmatique. Il intègre un capteur principal Sony IMX882 de 50 MP avec stabilisation optique (OIS), épaulé par un ultra-grand-angle de 8 MP. À l’avant, une caméra de 20 MP assure les selfies.

Bien que les performances photographiques soient modestes, l’appareil propose des outils d’IA comme AI Beautify, UltraSnap ou Live Photo, pour sublimer les clichés rapidement. L’absence de téléobjectif ou de capteur haut de gamme confirme toutefois que ce smartphone ne cible pas les passionnés de photo, mais reste efficace pour un usage quotidien.

Un smartphone conçu pour les gamers et les technophiles

Avec Xiaomi HyperOS 2.0 et un tuner de signal Surge T1s améliorant la connectivité Wi-Fi, Bluetooth et cellulaire, le POCO F7 est aussi un compagnon fiable pour les usages connectés. Il embarque le Bluetooth 6.0, une nouveauté que l’on retrouve sur les modèles premium de Xiaomi, et qui assure une meilleure stabilité sonore et des transferts plus rapides.

Prix, offres de lancement et disponibilité

Le POCO F7 est proposé en trois finitions, avec au choix un modèle noir, blanc ou une version argentée baptisée Cyber Silver Edition. Il se décline en deux configurations, l’une embarquant 12 Go de mémoire vive et 256 Go de stockage, commercialisée au prix public de 453 €, avec une offre de lancement à 399,90 €, et l’autre intégrant 12 Go de RAM pour 512 Go de stockage, affichée à 503 € mais disponible temporairement à 449,90 €.

Pour accompagner l'achat, les utilisateurs peuvent choisir entre deux cadeaux : les écouteurs Redmi Buds 6 Active ou le bracelet connecté Xiaomi Smart Band 9, tous deux d’une valeur de 39,99 €. POCO ajoute également des avantages supplémentaires, comme une remise de 15 % pour les étudiants via UNiDAYS, un bonus de reprise de 60 €, et la possibilité d’acquérir le chargeur Xiaomi HyperCharge 120W EU pour seulement 9,99 €, contre un prix habituel de 69,99 €, à condition de l’acheter en même temps que le smartphone.

Notre verdict : l’essentiel, sans superflu

Le POCO F7 illustre parfaitement la stratégie de la marque : offrir un smartphone ultra-puissant, endurant et bien construit, tout en faisant l’impasse sur certains aspects comme la photo ou la recharge sans fil pour contenir le prix. Avec son processeur de "flagship killer",