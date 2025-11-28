28 novembre 2025 à 00h00 par Philippe

POCO F8 Ultra et POCO F8 Pro : POCO franchit un cap et s'installe dans le haut de gamme avec Bose en allié

POCO vient officiellement de dévoiler les F8 Ultra et F8 Pro, deux smartphones qui marquent l’entrée de la marque dans un segment qu’elle n’avait jamais osé affronter frontalement : le haut de gamme premium.

Avec un partenariat inédit avec Bose, un travail particulièrement ambitieux sur les performances et une volonté assumée de s’élever sans renoncer à son ADN de « flagship killer », POCO entend redéfinir son positionnement face aux géants du marché.

Ce virage stratégique repose sur deux modèles complémentaires : un F8 Ultra conçu comme un véritable porte-étendard technologique, et un F8 Pro pensé comme l’option polyvalente et accessible pour un usage quotidien premium.

POCO F8 Ultra : l’ambition d’un vrai flagship

Avec le F8 Ultra, POCO ne fait plus semblant : le smartphone affiche clairement une volonté de rivaliser avec les meilleurs modèles du marché. Motorisé par le Snapdragon 8 Elite Gen 5 et épaulé par un chipset VisionBoost D8 entièrement revu, l’appareil atteint des performances rarement observées sur un smartphone POCO. Le score AnTuTu dépasse les 3,9 millions, une valeur qui le place immédiatement parmi les appareils Android les plus puissants du moment.

Des performances pensées pour durer

POCO met particulièrement l’accent sur la stabilité en jeu, un terrain sur lequel la marque a construit sa réputation. Avec l’optimisation WildBoost, un travail précis est effectué sur la gestion CPU/GPU afin de minimiser la consommation et la chauffe tout en garantissant une fluidité extrême. Les résultats des tests internes montrent une moyenne de 119,6 FPS sur une session prolongée à 120 FPS, sans baisse notable des images basses – un indicateur essentiel pour les joueurs les plus exigeants.

La technologie LiquidCool IceLoop 3D en double couche assure le maintien de ces performances longue durée. La dissipation thermique a été revue en profondeur, incluant même le module photo afin d’éviter toute surchauffe structurelle lors des sessions prolongées.

Un partenariat audio inédit avec Bose

Le F8 Ultra est le premier smartphone POCO à profiter d’un système audio conçu avec Bose. Le constructeur profite d’une architecture à trois haut-parleurs 2.1 canaux, une configuration très rare sur mobile, destinée à offrir des basses plus riches, une scène sonore plus large et une meilleure séparation des canaux.

Deux profils sonores sont intégrés directement dans le système : Dynamic, optimisé pour offrir des basses massives et un son plus immersif et Balanced qui est calibré pour mettre en avant la clarté des voix et la neutralité

Pour POCO, cette avancée représente un argument différenciant majeur, alors que le son reste souvent un point faible des smartphones abordables.

Un nouvel écran HyperRGB et une optimisation énergétique poussée

Le F8 Ultra adopte un écran POCO HyperRGB, une technologie qui reprend une architecture de sous-pixels RGB complète, contrairement aux OLED traditionnels. Résultat : une netteté améliorée, une luminosité accrue et une consommation maîtrisée, inférieure de près de 20 % à la génération précédente.

Le matériau luminescent M10, une première mondiale, améliore encore l’efficacité lumineuse pour un usage prolongé sans fatigue visuelle.

Avec sa diagonale de 6,9 pouces et ses bordures extrêmement fines, l’écran offre une immersion visuelle rarement atteinte sur un smartphone POCO.

Un système photo pensé comme un outil professionnel

Le F8 Ultra inaugure un capteur Light Fusion 950 de 50 Mpx, un module haut de gamme doté d’une large surface et de pixels plus grands pour capter davantage de lumière.

Il est accompagné d’un téléobjectif périscopique 50 Mpx 5x, capable d’atteindre un zoom 20x avec une qualité étonnamment maîtrisée. Le mode Super Moon s’active automatiquement à très fort zoom afin d’optimiser le rendu des détails.

Pour les amateurs de créativité, POCO introduit de nouveaux filtres « film positif » et « film négatif », et des outils vidéo avancés en 1440p stabilisés.

Une batterie massive et une charge très rapide

Avec 6500 mAh, le F8 Ultra embarque la plus grande batterie jamais intégrée dans un smartphone POCO F. Elle est compatible avec une charge HyperCharge 100 W filaire et 50 W sans fil, avec optimisation thermique intelligente pour prolonger la durée de vie.

Un design plus mature, plus premium, et certifié IP68

POCO revoit sa copie esthétique avec un châssis plus soigné, des bords extrêmement fins et deux finitions distinctes Denim Blue et Black.

Le téléphone est certifié IP68, un standard désormais indispensable pour prétendre au haut de gamme.

POCO F8 Pro : la polyvalence accessible

Si le F8 Ultra se veut démonstratif, le POCO F8 Pro adopte une approche plus équilibrée, pensée pour un usage quotidien haut de gamme tout en conservant un tarif plus attrayant.

Le F8 Pro se distingue par un capot arrière entièrement sculpté dans un bloc unique de verre fraisé, une première pour POCO. Le procédé de sculpture à froid implique plus de 40 étapes pour obtenir une décoration subtile autour de l’appareil photo.

Le smartphone est assez léger (199 g), compact avec son écran 6,59 pouces, et lui aussi certifié IP68.

Des performances très solides avec le Snapdragon 8 Elite

Le F8 Pro reprend la plateforme Snapdragon 8 Elite et profite des optimisations WildBoost pour garantir une fluidité élevée en usage quotidien comme en jeu. La batterie de 6210 mAh promet plus de 16 heures d’utilisation continue, avec la charge 100 W qui complète la proposition.

Un système de refroidissement amélioré

Le smartphone inaugure un IceLoop 3D triple couche, permettant de mieux séparer la chaleur émise par le SoC et celle provenant de l’écran. Cette approche augmente significativement la capacité thermique par rapport à la génération précédente, ce qui se traduit par des performances plus régulières.

Un téléobjectif dédié, une première pour la gamme Pro

Le POCO F8 Pro devient le premier modèle de la série Pro à intégrer un téléobjectif 50 Mpx 2,5x, capable d’atteindre un zoom sans perte 5x. L’appareil principal de 50 Mpx avec capteur Light Fusion 800 et OIS permet une gestion efficace des scènes nocturnes, tandis que les outils logiciels importés de l'Ultra élargissent les possibilités créatives.

Les mêmes avancées logicielles que l’Ultra

Comme le F8 Ultra, le modèle Pro fonctionne sous Xiaomi HyperOS 3, adopte l’eSIM, Xiaomi Astral Communication, et s’intègre dans l’écosystème HyperConnect.

L’IA occupe une place croissante, avec des outils de génération, de résumé ou d’expansion de texte, et des capacités avancées grâce à AI Agent - Gemini.

Prix et disponibilités : POCO mise sur l’agressivité tarifaire

POCO accompagne l’arrivée de ses nouveaux F8 Ultra et F8 Pro avec une offre spéciale de lancement, valable du 26 novembre 2025 à 10h30 jusqu’au 9 décembre 2025 à 23h59. Une fenêtre promotionnelle de deux semaines qui permet d’obtenir ces modèles à des tarifs particulièrement agressifs face à la concurrence.

POCO F8 Ultra

Le POCO F8 Ultra est proposé en trois coloris : Noir, Bleu Denim et en deux configurations mémoire, toutes deux affichées avec une réduction significative au lancement.

16 Go + 512 Go : 749,9 € au lieu de 903 €

12 Go + 256 Go : 699,9 € au lieu de 833 €

POCO F8 Pro

Le POCO F8 Pro, décliné en Noir et Bleu et Argent, se positionne comme une option plus abordable sans renoncer aux performances de haut niveau. Lui aussi bénéficie d’une tarification de lancement attractive.

12 Go + 512 Go : 549,9 € au lieu de 703 €

12 Go + 256 Go : 519,9 € au lieu de 653 €