16 novembre 2021 à 00h30 par Philippe

POCO M4 Pro 5G : Xiaomi lance un smartphone 5G abordable et bien équipé qui va faire trembler la concurrence

Le fabricant Xiaomi qui désire se faire une place sur le marché mondial de l'entrée et du milieu de gamme avec sa marque Poco, vient de lancer son modèle M4 Pro 5G. Ce smartphone assez bien équipé est commercialisé à un prix très agressif à moins de 300 €, est en outre doté d'un processeur MediaTek Dimensity 810 gravé en 6 nm avec un écran de 6.6 pouces au taux de rafraîchissement de 90 Hz et une charge rapide 33 W pro.

Grâce à sa finesse de gravure de 6 nm, le POCO M4 Pro 5G est économe en énergie : la batterie dure plus longtemps même lorsqu'elle alimente deux cœurs Cortex-A76 à 2,4 GHz, six cœurs d'efficacité ARM Cortex-A55 à 2,0 GHz et une carte graphique nouvelle génération ARM Mali-G57 MC2 à 1 068 MHz. Il peut aussi prendre en charge une double SIM 5G, ainsi que la technologie UFS 2.2.

Une recharge rapide 33W Pro

Le POCO M4 Pro 5G est le premier smartphone de la série M à être doté de la technologie de charge rapide 33W Pro. Sa batterie de 5000 mAh se charge à 100% en 59 minutes.

Un écran FHD+ et trois coloris

Ce smartphone dispose d'un taux d'échantillonnage tactile de 240 Hz et d'un écran DynamicSwitch DotDisplay de 90 Hz, ainsi qu'une large gamme de couleurs prenant en charge la norme DCI-P3. Sa fréquence de rafraîchissement dynamique s'adapte en fonction de l'utilisation, permettant de prolonger l'autonomie de la batterie. Les vidéos sont lues à 60fps, les films à 25fps, tandis que les jeux peuvent fonctionner à 60fps ou 90fps.

Un APN de 50 mégapixels

Le POCO M4 Pro 5G est aussi le premier téléphone de la série M à avoir un aussi grand capteur photo de 50 Mpx et un appareil photo ultra grand-angle de 8 Mpx. Associé à une série de fonctions créatives telles que le mode nuit, le kaléidoscope, le ralenti et le time-lapse, il permet d'améliorer les vidéos ou photos avec des images plus claires. Même les selfies sont améliorés grâce aux selfies panoramiques capturés à l'aide de la caméra frontale de 16 Mpx. Enfin, les filtres proposés dans l'application permettent d'ajouter une touche finale aux clips et photos.

Le smartphone pèse 195 grammes avec une épaisseur de 8,75 mm avec un capteur d'empreintes digitales latéral.

Disponibilité

Le POCO M4 Pro 5G est disponible en trois couleurs : jaune POCO, Noir intense et Bleu Glacier, ainsi qu'en deux variantes : 4GB+64GB et 6GB+128GB. Ils sont au prix respectifs de 229,90 et 269,90 €.