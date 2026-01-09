09 janvier 2026 à 07h35 par Philippe | 09 janvier 2026 à 08h42

POCO rebat les cartes du milieu de gamme avec les M8 5G et M8 Pro 5G

En ce début d’année 2026, POCO accélère le rythme et enrichit son catalogue avec deux nouveaux smartphones, les POCO M8 5G et POCO M8 Pro 5G. Destinée à un public jeune et technophile, la série M poursuit sa transformation et s’éloigne progressivement de son positionnement historiquement très accessible pour s’installer pleinement sur le segment du milieu de gamme.

Derrière des fiches techniques ambitieuses et des tarifs toujours agressifs, ces deux modèles illustrent la stratégie désormais bien établie de Xiaomi. La marque décline les innovations issues des séries Redmi Note au sein de l’univers POCO, en conservant l’essentiel de l’expérience utilisateur, avec des écrans AMOLED lumineux, une autonomie renforcée, la compatibilité 5G et l’intégration de fonctions d’intelligence artificielle, tout en opérant des ajustements ciblés, notamment sur la partie photo.

Le POCO M8 Pro 5G s’impose comme la vitrine technologique de la gamme, misant sur la puissance, l’endurance et le divertissement intensif, tandis que le POCO M8 5G adopte une approche plus équilibrée et accessible, axée sur la légèreté, la finesse et l’efficacité au quotidien. Deux propositions complémentaires qui traduisent l’ambition de POCO de redéfinir les standards du milieu de gamme 5G en 2026.

POCO M8 Pro 5G : la série M franchit un cap et flirte avec le haut de gamme

Avec le POCO M8 Pro 5G, la filiale de Xiaomi opère une montée en puissance très nette de sa série M, historiquement positionnée sur l’entrée de gamme. Ce nouveau modèle assume désormais des ambitions clairement milieu de gamme premium, en intégrant des technologies jusqu’ici réservées aux smartphones bien plus onéreux.

Une autonomie et une charge dignes des flagships

Véritable pilier de l’expérience utilisateur, la batterie du POCO M8 Pro 5G impressionne par sa capacité de 6 500 mAh, rendue possible par l’adoption d’une technologie silicium-carbone, encore rare dans cette tranche de prix. POCO promet une longévité allant jusqu’à six ans, un argument de poids à l’heure où la durabilité devient un critère d’achat central.

La charge rapide 100 W HyperCharge permet de récupérer une batterie pleine en une quarantaine de minutes, tandis que la charge inversée 22,5 W transforme le smartphone en batterie externe d’appoint. Un ensemble complété par une gestion logicielle avancée visant à préserver la santé de la batterie sur le long terme.

Un écran AMOLED ultra-lumineux et une partie audio soignée

Le POCO M8 Pro 5G s’équipe d’un large écran AMOLED Flow CrystalRes 1,5K de 6,83 pouces, combinant finesse d’affichage et confort visuel. Sa luminosité maximale annoncée de 3 200 nits assure une excellente lisibilité en plein soleil, tandis que la compatibilité Dolby Vision et HDR10+ renforce l’immersion vidéo.

POCO soigne également la fatigue oculaire avec une gradation PWM haute fréquence à 3 840 Hz, certifiée TÜV Rheinland, complétée par le DC Dimming.

Côté son, les doubles haut-parleurs 1115F, compatibles Dolby Atmos et Hi-Res Audio, délivrent un rendu ample et puissant, avec un volume pouvant être amplifié jusqu’à 400 %, un atout rare pour un smartphone de cette catégorie.

Des performances solides, pensées pour le jeu et le multitâche

Sous le capot, le Snapdragon 7s Gen 4 marque une rupture pour la série M. Avec un score AnTuTu dépassant le million de points, le POCO M8 Pro 5G affiche une progression spectaculaire par rapport à la génération précédente. Applications plus réactives, multitâche fluide et sessions de jeu stables sont au rendez-vous.

Pour la première fois sur un POCO M, un système de refroidissement IceLoop à refroidissement liquide réel est intégré, garantissant des performances constantes même lors d’usages intensifs. La connectivité progresse elle aussi grâce au tuner Xiaomi Surge T1S, tandis que la communication hors réseau fait son apparition, permettant des appels vocaux sur plusieurs kilomètres sans couverture cellulaire.

Un appareil photo plus modeste, mais intelligent

Contrairement aux Redmi Note 15 Pro+, POCO fait ici le choix de la rationalisation. Le capteur principal Light Fusion 800 de 50 MP, épaulé par une stabilisation optique, privilégie la constance et la maîtrise plutôt que la surenchère de mégapixels. Les clichés gagnent en netteté et en luminosité, tandis que la caméra frontale 32 MP améliore la qualité des appels vidéo et des selfies.

L’enregistrement vidéo 4K à 30 i/s signe son retour, accompagné d’outils IA dédiés à la retouche et à la créativité, confirmant l’orientation “divertissement intelligent” du modèle.

Robustesse et design sobre

Avec son châssis fin de 8,31 mm, ses bords quadri-incurvés et son module photo flottant, le POCO M8 Pro 5G adopte une esthétique plus mature, s’éloignant des codes gaming agressifs du passé. Les certifications IP66, IP68, IP69 et IP69K, associées au verre Gorilla Glass Victus 2, en font l’un des smartphones les plus robustes de sa catégorie.

POCO M8 5G : un milieu de gamme accessible, léger et équilibré

Plus abordable, le POCO M8 5G se positionne comme une porte d’entrée séduisante vers le divertissement 5G, tout en conservant l’essentiel des attributs qui font le succès de la marque.

Un écran AMOLED fluide et lumineux

Le POCO M8 5G embarque un écran AMOLED Flow de 6,77 pouces, doté d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Sa luminosité maximale de 3 200 nits et sa compatibilité DCI-P3 12 bits garantissent un affichage éclatant, adapté aussi bien au streaming qu’au jeu occasionnel.

Les haut-parleurs stéréo Dolby Atmos, avec un volume amplifié jusqu’à 300 %, complètent une expérience multimédia étonnamment riche pour un modèle de cette gamme tarifaire.

Un design ultra-fin et une vraie robustesse

Avec seulement 7,35 mm d’épaisseur et 178 grammes, le POCO M8 5G devient le smartphone le plus fin jamais lancé dans la série M. Malgré cette finesse, il bénéficie d’une certification IP66 et a passé avec succès les tests de résistance SGS, confirmant une conception pensée pour durer.

Des performances cohérentes pour un usage quotidien

Animé par le Snapdragon 6 Gen 3, le POCO M8 5G atteint un score AnTuTu supérieur à 850 000 points, suffisant pour assurer une navigation fluide, du multitâche et des sessions de jeu raisonnables. La batterie 5 520 mAh, associée à une charge rapide 45 W, assure une autonomie confortable sur une journée et demie d’utilisation soutenue.

L’extension de mémoire jusqu’à 16 Go de RAM virtuelle et le stockage extensible jusqu’à 1 To renforcent sa polyvalence.

Une photo simplifiée mais efficace

C’est sur la photo que le POCO M8 5G assume le plus clairement ses compromis. Son capteur principal Light Fusion 400 de 50 MP assure de bons résultats en plein jour et en basse lumière modérée, mais l’absence d’un véritable ultra grand-angle limite la polyvalence. La caméra frontale 20 MP et les outils IA viennent toutefois enrichir l’expérience pour les usages quotidiens et les réseaux sociaux.

Une stratégie POCO de plus en plus lisible

Avec la série M8, POCO confirme un tournant stratégique majeur. Longtemps cantonnée à l’entrée de gamme, la série M monte clairement en puissance en recyclant intelligemment les technologies issues des Redmi Note, tout en ajustant certains élémentsnotamment la photo pour maintenir des prix agressifs.

À l’occasion de leur lancement, les POCO M8 5G et POCO M8 Pro 5G bénéficient d’une offre promotionnelle valable du 8 janvier 2026 à 9h00 au 14 janvier 2026 à 23h59, permettant de réduire sensiblement la facture par rapport aux tarifs publics annoncés.

Le POCO M8 Pro 5G est proposé en trois coloris (argent, noir et vert) et se décline en deux configurations. La version équipée de 8 Go de RAM et 256 Go de stockage est affichée à 309,90 euros, contre 353 euros hors promotion. Le modèle plus généreux, doté de 12 Go de RAM et 512 Go de stockage, est commercialisé à 359,90 euros, au lieu de 403 euros.

De son côté, le POCO M8 5G est également disponible en vert, noir et argent, avec deux variantes au catalogue. La configuration 8 Go de RAM et 256 Go de stockage est proposée à 229,90 euros, contre 273 euros en tarif standard. Enfin, la version 8 Go de RAM et 512 Go de stockage est affichée à 259,90 euros, au lieu de 303 euros.

Ces deux modèles illustrent la volonté de Xiaomi de saturer le marché milieu de gamme, quitte à brouiller les frontières entre ses différentes gammes. Une stratégie assumée, qui offre au consommateur un choix toujours plus vaste… à condition de savoir s’y retrouver.