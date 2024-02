07 février 2024 à 00h15 par La rédaction

Poco X6 et X6 Pro : Xiaomi redéfinit les standards du milieu de gamme

Xiaomi frappe fort en ce début d'année avec la sortie de ses nouveaux smartphones Poco X6 et X6 Pro. Ces deux modèles, aux caractéristiques techniques impressionnantes pour leur prix, ambitionnent de redéfinir les standards du milieu de gamme.

Poco X6

Le Poco X6 embarque un processeur Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 ultra-performant, associé à 8 ou 12 Go de RAM LPDDR4X et 256 ou 512 Go de stockage UFS 2.2. Cette configuration puissante lui permet d'obtenir un score impressionnant de 640 170 sur le benchmark AnTuTu, surpassant largement le Poco X5 Pro de l'année dernière.

Il embarque un écran AMOLED de 6,67 pouces d'une définition 1,5K (supérieure au Full HD+) et d'un taux de rafraîchissement de 120 Hz. L'écran du Poco X6 se distingue également par sa luminosité exceptionnelle. Avec une luminosité maximale de 1800 nits en pic HDR (compatible Dolby Vision), vous profitez donc d'une visibilité optimale même en plein soleil.

L'appareil photo principal de 64 mégapixels est doté d'un système de stabilisation OIS efficace, tandis qu'un objectif ultra-large de 8 mégapixels et un capteur macro de 2 mégapixels permettent à l'utilisateur d'explorer différents styles. Les utilisateurs peuvent laisser libre cours à leur créativité grâce à une gamme élargie de filtres et de cadres, dont de nouveaux filtres rétro et de paysages.

Le Poco X6 est alimenté par une grande batterie de 5100mAh qui prend en charge la charge rapide de 67W. Cela permet à l'appareil d'atteindre sa pleine capacité en 44 minutes afin que les utilisateurs puissent profiter de leur

smartphone sans interruption.

Le POCO X6 5G est disponible en trois couleurs : Noir, Blanc et Bleu. La version 8GB+256GB est au prix de 299,90 €. Le modèle 12GB+256GB est disponible au tarif de 329,90 €. Quant à la version 12GB+512GB, elle est vendue au prix de 369,90 €.

Poco X6 Pro

Le Poco X6 Pro est propulsé par la puce MediaTek Dimensity 8300-Ultra associé à un GPU Mali-G615. Il dispose de 8 à 12 Go de RAM LPDDR5X et de 256 à 512 Go de stockage UFS 4.0. Cette configuration lui permet de rivaliser avec des modèles haut de gamme comme le Samsung Galaxy S23 Ultra.

Le Poco X6 Pro ne se contente pas d'être puissant. Il embarque également un écran AMOLED de 6,67 pouces d'une définition 1,5K et d'un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

L'écran du Poco X6 Pro se distingue également par sa luminosité exceptionnelle. Avec une luminosité maximale de 1800 nits en pic HDR, vous profitez d'une visibilité optimale même en plein soleil. Couleurs vives et réalistes sont aussi au rendez-vous grâce à la couverture de 100 % du spectre colorimétrique DCI-P3.

Il dispose également d'un triple module photo. Le grand-angle de 64 Mpx avec stabilisation optique garantit des clichés nets et précis même en basse lumière. L'ultra grand-angle est de 8 Mpx permet et le macro est de 2 Mpx. Pour les selfies, le Poco X6 Pro dispose d'un capteur frontal de 16 Mpx intégré à un poinçon discret.

Côté autonomie, bien qu'il ne pèse que 181 grammes, l'appareil est alimenté par une grande batterie de 5100mAh qui prend en charge la charge rapide de 67W.

Le POCO X6 Pro 5G est commercialisé en trois couleurs : Noir, Jaune et Gris. Le modèle 8GB+256GB est disponible au prix de 349,90€ et la version 12GB+512GB est à 419,90 €.