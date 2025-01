14 janvier 2025 à 00h00 par La rédaction

POCO X7 Pro et X7 : des smartphones conçus pour les gamers exigeants

Xiaomi poursuit sa tradition de renouvellement annuel de la gamme Poco. Après les X6 en 2024, c'est au tour des X7 de faire leur apparition. Ces nouveaux smartphones, notamment le X7 Pro, sont spécialement conçus pour les gamers mobiles à petit budget.

POCO X7 Pro

Au cœur de ce smartphone se trouve le processeur Dimensity 8400-Ultra, un chipset ultra-performant qui fait ses débuts dans la série X de POCO. Construit sur une architecture avancée de 4nm de TSMC, ce processeur assure des gains d’efficacité énergétique impressionnants : 54 % pour le CPU et 70 % pour le GPU, tout en offrant une amélioration de 50 % des performances en intelligence artificielle. Autant de caractéristiques qui permettent au POCO X7 Pro d’afficher de bonnes performances dans des jeux exigeants comme Genshin Impact.

L’optimisation du système ne s'arrête pas là. Le POCO X7 Pro est équipé de la dernière version de Xiaomi HyperOS 2 sous Android 15. En outre, l'algorithme WildBoost Optimization 3.0 garantit une fréquence d'images stable pour les sessions de je .

Pour répondre à l’intensité des sessions de gaming, le POCO X7 Pro est doté de la technologie LiquidCool 4.0. Ce système de refroidissement avancé, avec sa zone de 5000 mm², permet de maintenir la température sous contrôle même lors d’une utilisation intensive. Une innovation indispensable pour maximiser la durée de vie du smartphone sans compromettre ses performances.

La batterie du POCO X7 Pro a une capacité de 6000mAh. Avec la technologie HyperCharge 90W, l’appareil se recharge à 100 % en 42 minutes.

Protégé par du Gorilla Glass Victus 2, son écran AMOLED CrystalRes 1.5K est de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120Hz.

En matière de photographie, le POCO X7 Pro dispose d’un capteur principal Sony IMX882 de 50 Mpx, associé à la stabilisation optique (OIS) afin de réaliser des photos nettes, même en faible luminosité. Ce modèle va encore plus loin en proposant des fonctionnalités avancées comme UltraSnap, qui assure une capture rapide d'objets en mouvement. Pour les amateurs de selfies, le POCO X7 Pro est muni d'une caméra frontale de 20 MP, assurant des clichés clairs et précis qui mettent en valeur chaque détail.

Pour les créatifs et les vidéastes, le POCO X7 Pro propose l’enregistrement en 4K à 60 images par seconde, accompagné d’un mode réalisateur et de nombreux outils d’édition professionnels.

Le POCO X7 Pro est disponible avec un choix de trois coloris (noir, vert et jaune) et trois configurations différentes :

La version 8GB+256GB, proposée au prix de 369€, bénéficie d'une offre de lancement à 319,90€, avec une réduction supplémentaire grâce à UNiDAYS, portant le prix à seulement 271,90€. De plus, pour 4,90€, vous pouvez choisir entre un Smart Band 9 Active ou des Redmi Buds 6 Lite.

Pour les utilisateurs recherchant encore plus de performance, la version 12GB+256GB est disponible à 399€. En promotion, son prix de lancement est fixé à 349,90€, avec un cadeau offert : le Smart Band 9 Active ou les Redmi Buds 6 Lite. En appliquant la réduction UNiDAYS, cette version est proposée à 297,40€. Il est également possible d'ajouter un chargeur Xiaomi HyperCharge pour 4,90€ supplémentaires.

Enfin, la version la plus haut de gamme, avec 12GB de RAM et 512GB de stockage, est proposée à 429€, avec un prix de lancement de 379,90€. Comme pour les autres modèles, un Smart Band 9 Active ou des Redmi Buds 6 Lite sont offerts, et avec la réduction UNiDAYS, vous pouvez l'obtenir pour 322,90€. Là encore, un chargeur Xiaomi HyperCharge est proposé pour 4,90€ de plus.

POCO X7

Le POCO X7 est propulsé par le processeur Dimensity 7300-Ultra. Ce modèle est également parfait pour les utilisateurs qui souhaitent gérer facilement des tâches gourmandes en énergie comme les jeux ou la vidéo. Le POCO X7 peut être étendu à une mémoire vive de 24 Go, permettant ainsi un multitâche fluide et sans ralentissement.

Côté batterie, le POCO X7 se distingue avec une capacité de 5110 mAh tout en étant compatible avec la charge turbo 45W. De plus, la technologie de charge intelligente optimise la vitesse de charge et la gestion de la température.

L'écran du POCO X7 ne laisse pas de place à la déception. L'écran AMOLED CrystalRes 1.5K de 6,67 pouces, avec un taux de rafraîchissement de 120Hz. La luminosité élevée, couplée à un temps de réponse rapide, permet une utilisation agréable en extérieur comme à l’intérieur. De plus, l’écran Wet Touch permet une reconnaissance tactile fiable, même lorsque vos mains sont humides.

En termes de photographie, le POCO X7 n’est pas en reste. Son capteur principal Sony IMX882 de 50 Mpx, accompagné de l’OIS (stabilisation optique d’image), permet de capturer des photos nettes et lumineuses même dans des conditions de faible éclairage. Il est également doté d’un objectif macro de 2 Mpx. Pour les selfies, une caméra frontale de 20 Mpx vous permet de capturer des images nettes et détaillées.

Le POCO X7 est conçu pour offrir une bonne expérience de prise de vue grâce à des fonctionnalités intelligentes comme AI Erase Pro et AI Image Expansion. Ces outils pilotés par l’intelligence artificielle simplifient l’édition de photos professionnelles sans effort.

Enfin, le POCO X7 se distingue également par sa robustesse. Conforme à la norme IP68, il résiste à la poussière et à l'eau, offrant une protection renforcée.

Le POCO X7 Pro est commercialisé en trois coloris : noir, vert et jaune, et se décline en trois configurations :

La version 8GB+256GB qui au tarif de 369€, bénéficie d'une offre de lancement à 319,90€. Le prix passe à seulement 271,90€ avec une réduction supplémentaire via UNiDAYS. En option, pour 4,90€ de plus, vous pouvez choisir entre un Smart Band 9 Active ou des Redmi Buds 6 Lite.

La version 12GB+256GB est proposée à 399€. Son prix de lancement est de 349,90€, avec un cadeau inclus : le Smart Band 9 Active ou les Redmi Buds 6 Lite. Grâce à la réduction UNiDAYS, cette version est accessible à 297,40€. De plus, un chargeur Xiaomi HyperCharge est disponible pour 4,90€ supplémentaires.

Enfin, pour ceux qui recherchent la configuration la plus haut de gamme, la version 12GB+512GB est disponible au prix de 429€, avec une offre de lancement à 379,90€. Un Smart Band 9 Active ou des Redmi Buds 6 Lite sont également inclus, et grâce à la réduction UNiDAYS, cette version est proposée à 322,90€. Un chargeur Xiaomi HyperCharge est également disponible pour 4,90€ de plus.