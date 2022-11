25 novembre 2022 à 10h47 par Philippe

Poker, casino en ligne, paris sportifs : les jeux d'argent à l'ère de la mobilité

Dans le monde de jeux d’argent, ces dernières années, les pratiques des amateurs de jeux en ligne ont considérablement changé. Les développeurs se sont adaptés à cette mutation liée à la place centrale que les smartphones ont pris dans le quotidien des Français.

Gagny, en banlieue parisienne, Vincent, 32 ans, graphiste dans une petite start-up a les yeux rivés sur son smartphone. Il est en train de parier pour une rencontre de Ligue 1. Il scrute les cotes proposées par les différents opérateurs et se décide à miser 30€ au total sur le vainqueur du match et sur le nom d’un des buteurs.

« Je suis un parieur assidu depuis déjà deux ans. J’aime la montée d’adrénaline que me procure le jeu, mais j’essaye tout de même de fixer des limites », détaille le jeune homme. Comme Vincent, des centaines de milliers de personnes en France parient depuis leur mobile. « Aujourd’hui, lorsque des gens ont cinq minutes à perdre, dans une file d’attente, dans les transports ou même aux toilettes, ils jouent en ligne », s’amuse Vincent.

Le poker se met à la page

Ces derniers temps, les formats qui ont la cote sont les Sit & Go Jackpot. Ces parties qui se jouent à trois sont très rapides. Le principe est simple : trois joueurs s’affrontent avec des tapis relativement peu profonds. La particularité de ce format est qu’avant que les joueurs ne commencent une cagnotte s’affiche et sera mise en jeu. Certains sites de poker en ligne permettent de s’adjuger jusqu’à 1.0000.000€. Des sommes qui font rêver les joueurs. Beaucoup de joueurs de poker jouent depuis leur téléphone.

De nombreux joueurs de poker disputent des parties en cash game où il est possible de recaver de manière illimitée. Sur ce format, il existe plusieurs limites. Les joueurs peuvent donc jouer selon leurs moyens. Dans le monde du poker, de nombreux amateurs disputent aussi des tournois en ligne ou en live, c’est-à-dire dans les clubs de jeux à Paris ou dans les casinos.

Le casino en ligne : un secteur qui a la cote

Même s’il n’est pas autorisé depuis le territoire français, le casino en ligne est un domaine qui connaît un engouement croissant. Les plateformes de jeux se multiplient. Dans le monde entier, des Etats acceptent que des plateformes proposent une offre. Ainsi, il existe plusieurs sites qui disposent de machines à sous en ligne au Québec. Au Canada, le nombre de joueurs est en hausse constante.

La plupart du temps, il est possible de jouer sur des machines à sous virtuelles mais aussi des jeux de table comme le Blackjack. Les joueurs peuvent ressentir de belles montées d’adrénaline. Il n’est pas toujours simple de se faire une idée sur la fiabilité des sites. Il ne faut pas hésiter à regarder les sites spécialisés qui proposent des revues. C’est-à-dire que des journalistes experts réalisent un état des lieux des atouts et des inconvénients des sites de casinos virtuels. La plupart des sites proposent des bonus pour que les joueurs testent les plateformes et se fassent une idée. Les casinos en ligne disposent d’un service client qui permet de renseigner les joueurs sur les modalités de fonctionnement.

L’engouement pour les paris sportifs

Alors que la coupe du monde de football bat son plein, le secteur des paris sportifs est particulièrement dynamique. Ce sont des jeux légaux en Europe qui sont très prisés. Beaucoup de parieurs effectuent leurs mises depuis leur mobile. Il faut dire que les principaux opérateurs qui proposent ce service ont développé des applications très ergonomiques pour se mettre à la page.

Pour encourager les paris, les joueurs se voient proposer des paris gratuits, les fameux freebets. Généralement, les joueurs sont en quête des meilleures cotes. C’est-à-dire les paris les moins risqués et les plus rémunérateurs. Les principaux opérateurs de jeux en ligne réalisent de grosses campagnes marketing avec des affiches et des spots de publicité à la télévision. Il faut dire que ce marché est particulièrement juteux. Les perspectives de développement sont encore fortes.

Bref, la généralisation du smartphone a considérablement bousculé les équilibres et les pratiques en matière de jeux d’argent.