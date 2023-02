27 février 2023 à 00h15 par Philippe

Pour les 13/25 ans, posséder un iPhone, c'est mieux qu'un smarphone Android

L'iPhone est très largement plébiscité par la "Génération Z" née entre 1997 et 2010. Il semblerait désormais qu'il est préférable d'avoir un iPhone qu'un smartphone Android.

L'intérêt des jeunes envers la marque à la pomme est si élevée qu'elle a une influence sur les critères de sélection amoureuse et sociale de ses utilisateurs.

Aux USA, c'est Apple qui domine le marché avec les Zoomers. C'est en partie grâce à cette catégorie qu'Apple a réussi à augmenter sa part de marché globale outre-Atlantique, qui est passée de 35 % en 2019 à plus de 50 % en 2022.

La génération Z représenterait 34 % des propriétaires d'iPhone aux États-Unis, contre seulement 10 % pour Samsung.

D'après une récente étude Canalys, pour 100 iPhone vendus dans le monde, il s'écoulerait 26 iPad, 17 Apple Watch et 35 AirPods. Concernant Samsung, le chiffre est de 11 tablettes, 6 montres et 6 oreillettes sans fil pour 100 smartphones livrés.

La " Génération Z " privilégie l'iPhone face à l'écosystème Android

L'iPhone est un vrai marqueur social. Ce smartphone est signe de confort financier avec des partages de certaines valeurs et d'appartenance à un groupe.

A titre d'exemple, iMessage qui est l'application de messagerie de l'iPhone est devenue l'un des principaux arguments de vente d'Apple car les utilisateurs de la marque pomme sont les seuls à pouvoir utiliser cette application ; A la différence des smartphones Android qui ne peuvent pas envoyer de SMS via le système iMessage.

L'écosystème d'Apple a donc un effet sur les décisions sociales. Les jeunes critiquent d'ailleurs l'absence de cette application sur les smartphones Android, ce qui les oblige à utiliser un iPhone. Par contre en dehors des États-Unis, ce problème d'iMessage n'est pas ressenti car les utilisateurs préfèrent les applications de messageries tierces telles que WhatsApp.

Autre constat aux USA, les jeunes consommateurs seraient aussi victimes d'un rejet social s'ils ne possèdent pas d'iPhone selon le rapport du Financial Times.

En Europe, où iMessage est moins populaire et Android a une part de marché bien plus élevée.

La génération Z, une menace sérieuse pour Android ?

Selon le cabinet d'études Canalys, 83 % des utilisateurs d'Apple en Europe occidentale de moins de 25 ans prévoient de continuer à utiliser un iPhone. La Génération Z va donc vieillir aux USA et en Europe, ce qui implique que cette tendance va se poursuivre et donc renforcer les parts de marché d'Apple. L'intérêt pour la marque à la pomme est de rendre ce marché de plus en plus difficile pour les entreprises concurrentes.