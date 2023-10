15 octobre 2023 à 00h15 par La rédaction

Pourquoi les professionnels préfèrent-ils louer leurs tablettes ?

L'obsolescence programmée est un coût réel pour les entreprises qui utilisent des produits technologiques mobiles. Cela oblige les entreprises à renouveler leur matériel plus souvent, ce qui peut avoir un impact négatif sur leur rentabilité.

L'achat de matériel informatique est devenu une pratique courante pour les entreprises, mais elle n'est pas toujours la solution la plus adaptée. En effet, les produits numériques sont de plus en plus chers et ont une durée de vie de plus en plus courte. Cela peut rendre l'investissement peu rentable. Pour pallier à ce problème, la location de matériel informatique a vu le jour. Cette solution offre de nombreux avantages, notamment un coût réduit et une flexibilité accrue.

La location d'iPad pour les professionnels : un outil indispensable pour tous les secteurs

Lorsqu'il s'agit d'organiser des événements, des examens, des formations, des enquêtes ou tout autre projet professionnel nécessitant des équipements informatiques temporaires, la location d'iPad peut s'avérer être une solution judicieuse et économique. Ces équipements sont disponibles pour des durées flexibles, allant d'une journée à un mois.

LiveRental via son site smartrental, est une entreprise spécialisée qui s'est d'ailleurs lancée dans la location de courte durée d'équipements informatiques pour les professionnels. Elle leur permet ainsi d'accéder à une large gamme d'iPad, de tablettes, d'ordinateurs et de smartphones, adaptés à leurs besoins.

Présente dans toute la France, elle propose une livraison rapide afin d'accompagner les clients dans le choix de l'équipement adapté à leur besoin tout en proposant des solutions de financement flexibles. La société se concentre principalement sur la fourniture de ces dispositifs pour les professionnels qui organisent une variété d'événements et d'activités.

Par ailleurs, elle travaille en étroite collaboration avec ses clients pour élaborer des solutions sur mesure en fonction des besoins spécifiques de chaque projet. Que ce soit pour des enquêtes, des examens, des formations, des événements sportifs, des salons ou d'autres activités.

L'avantage de faire d'appel à ce type de société est qu'elle assure un support technique complet pour les équipements loués. En cas de problèmes techniques ou de questions, une équipe d'experts est toujours disponible pour aider les clients à résoudre rapidement leurs préoccupations.