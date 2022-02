08 février 2022 à 00h15 par Philippe | 21 février 2022 à 14h34

Pourquoi les utilisateurs de téléphones mobiles seront-ils plus nombreux à se préoccuper de la sécurité de leurs appareils en 2022 ?

La question de la sécurité dans le monde des nouvelles technologies devient problématique au fil du temps. Cela pourrait devenir encore plus préoccupant à cette ère où tout semble numérique et connecté. Si autrefois les ordinateurs étaient les principales cibles des attaques de sécurité, les téléphones mobiles sont désormais des proies faciles pour les personnes mal intentionnées.

Cependant, il existe de nombreux moyens pour protéger son téléphone mobile, mais puisque les attaques peuvent venir de tous les niveaux, il est important d'en savoir plus avant de contre-attaquer. Voici quelques détails pour vous informer sur le sujet.

L'assurance pour son téléphone mobile

Si l'assurance auto permet de protéger son véhicule en cas d'accident et l'assurance habitation sa maison en cas d'intempérie, l'assurance pour téléphone mobile pourrait être un moyen efficace de protéger votre compagnon de tous les jours. En effet, l'assurance téléphone portable est un dispositif qui protège un individu des conséquences financières d'un smartphone cassé, volé ou oxydé. Concrètement, le dispositif peut indemniser les personnes en cas de sinistre. Vous pouvez avoir plus d'informations sur le sujet avec un guide assurance pour téléphone bien détaillé.

La vérité est que personne n'est à l'abri qu'un téléphone soit volé ou endommagé. Et pour ne pas supporter les conséquences de tels événements, il est recommandé de souscrire une assurance téléphone portable. Selon les cas, il peut vous permettre de remplacer ou de réparer votre téléphone à moindre coût voire gratuitement.

Les statistiques impressionnantes des utilisateurs de téléphone

Selon les statistiques mondiales sur le mobile en 2021, on compte 5,19 milliards d'utilisateurs de portable dans le monde, soit environ 67 % de la population mondiale. Des chiffres impressionnants qui ne cessent d'évoluer quand on constate une augmentation de 2,4% des utilisateurs de téléphone portable en seulement 1 an. De même, on note une moyenne d'utilisation de 3,8 trillions d'heures passées sur mobile en 2021. Face à un monde qui devient de plus en plus digitalisé, ces chiffres risquent de grimper encore plus.

Plus il y a d'utilisateurs de téléphone, plus ils se rendent compte de l'intérêt de protéger leurs données. En effet, cette digitalisation du monde ne rend pas service à certaines grandes entreprises technologiques qui voient leur business model dévoilé. Beaucoup d'entre elles ont bâti un empire dans le numérique à travers la vente de données personnelles des consommateurs parfois très naïfs. Cette problématique soulève une question principale chez les utilisateurs : Si ces géants du web peuvent avoir accès à mes données, qui le peut également ? Une question qui augmente la vigilance des utilisateurs qui seront de plus en plus nombreux à se préoccuper de la sécurité de leurs appareils très bientôt.

Pour rassurer ses utilisateurs, Apple avec sa nouvelle mise à jour iOS 13 donne désormais le choix pour le partage de données avec les services tiers. Les utilisateurs se sentent ainsi plus ou moins protégés et hors de danger.

La sécurité matérielle

Quand on parle de sécurité, beaucoup pensent aux cyberattaques et différentes sortes de piratage. Bien que cela soit une réelle menace pour la sécurité de votre téléphone mobile, il est important de veiller sur la sécurité du matériel afin de protéger le mobile contre le vol, les chutes et l'oxydation.

S'il était assez facile de changer de téléphone dans chacun de ces cas, cela devient compliqué. D'abord, les prix des appareils mobiles sont à la hausse avec la marque Apple qui propose aujourd'hui des téléphones à plus de 1 800 €. En dehors du prix, les données (documents, photos, vidéos, etc.) stockées sur l'ancien téléphone risquent d'être irrécupérables si vous n'avez pas une sauvegarde. Dans le domaine professionnel où vous avez des données sensibles sur votre téléphone, cela peut être très grave et entraîner parfois un licenciement.

Au vu de toutes ces conséquences, il est important de veiller aussi bien à la sécurité matérielle que logiciel de son mobile.

Le rôle des médias dans la protection des données

Que ce soit des articles de blog, la presse papier, les magazines en ligne, etc. absolument tout le monde parle de la protection des données aujourd'hui. Les utilisateurs de téléphone mobile toujours à l'affût des informations prennent progressivement conscience de ce phénomène. Ce n'est donc qu'une question de temps pour que le nombre de personnes se préoccupant de la sécurité de leurs téléphones n'augmente.