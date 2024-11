14 novembre 2024 à 07h50 par La rédaction

Power-over-Skin, bientôt des montres connectées qui tirent leur énergie de votre peau

Une équipe de scientifiques de l'Université de Washington, sous la direction du professeur Mohammad Malakooti, a franchi une nouvelle étape dans le domaine de l'énergie portable. Grâce à un dispositif innovant, il est désormais possible de convertir la chaleur corporelle en électricité. Cette avancée pourrait bouleverser notre façon de recharger nos appareils électroniques au quotidien.

La peau : une source d'énergie inépuisable

Les chercheurs ont mis au point un bracelet capable de recharger votre téléphone grâce à la chaleur de votre corps. Cette avancée technologique, publiée dans la prestigieuse revue Advanced Materials, pourrait bien bouleverser nos habitudes quotidiennes.

Ils ont réussi à alimenter différents appareils, comme une boucle d'oreille lumineuse, une calculatrice et une bague connectée, simplement en les posant sur la peau. Cette technologie innovante repose sur un principe simple : la peau, conductrice d'électricité, sert de surface de recharge. Plus besoin de câbles ou de chargeurs encombrant. Mieux encore, cette méthode fonctionne même à travers les vêtements, ouvrant ainsi la voie à une multitude d'applications.

Pour y parvenir, l’équipe de scientifiques a développé un générateur électrique ultra-fin et flexible baptisé "Power-over-Skin", capable de transformer la chaleur en électricité. Ce dispositif, inspiré de la peau humaine, est composé de trois couches : un cœur de semi-conducteurs, un enrobage protecteur et un revêtement optimisé pour une meilleure efficacité énergétique.

Des applications infinies pour le "Power-over-Skin"

Ces chercheurs ont ainsi mis au point un système ingénieux permettant d'alimenter des appareils électroniques directement sur la peau, sans aucune batterie. Des prototypes de joysticks et de capteurs médicaux ont déjà vu le jour, ouvrant la voie à une nouvelle génération d'objets connectés plus autonomes et plus durables.

Cette technologie permettrait, grâce à l'émission d'ondes radio à haute fréquence, d'alimenter les montres directement à partir de notre peau.

Un avenir prometteur pour les objets connectés

Si la quantité d'énergie produite par le corps humain reste encore limitée pour alimenter des appareils gourmands comme les smartphones, le principe est désormais une réalité.

Cette technologie ouvre des perspectives intéressantes pour les wearables comme les montres connectées ou les bracelets d'activité. Les premiers produits fonctionnant grâce à notre chaleur corporelle pourraient ainsi voir le jour d'ici quelques années.