24 septembre 2020 à 06h00 par Philippe

Practice, une application dédiée aux rencontres sportives

Crédit Photo : iTunes

Afin de trouver facilement des activités, des terrains et des partenaires de sport, une application mobile dédiée aux rencontres sportive vient de voir le jour. Baptisée Practice, cette application permet de trouver des terrains à proximité, de s’assurer de leur disponibilité et de trouver des bons partenaires d’entraînement, en nombre suffisant et parfois en dernière minute.

L’inscription est gratuite, indépendamment du niveau des utilisateurs. Les membres partagent tous un objectif commun : faire du sport à plusieurs. Chaque utilisateur est d’ailleurs libre de faire apparaître ses préférences sur son profil : pratique du sport en loisirs ou en compétition, rencontre conviviale sans pression, recherche de partenaires pour améliorer sa technique...

Comment ça fonctionne ?

Avec un catalogue de plus de 150 sports, l’application offre la possibilité de proposer et rejoindre des activités et vous recommande celles qui sont les plus susceptibles de vous intéresser, à tout moment de la journée et où que vous soyez. Pour les joueurs souhaitant organiser des événements entre amis, Practice leur permet également de créer des activités privées, accessibles par invitations. Sur leurs smartphones, les membres peuvent visualiser en un coup d’oeil le profil des utilisateurs : disponibilités, niveau, habitudes sportives…

Parmi l’éventail des disciplines : on retrouve les sports les plus populaires (football, tennis, running…), les sports tendances (crossfit, pilate, paddle...), ou encore des activités plus insolites (quidditch, molki, etc).

L'application est disponible sur l'App Store et Google Play.