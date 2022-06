17 juin 2022 à 00h15 par Philippe

Prairy, une application collaborative conçue pour faciliter le tourisme de proximité

L’application collaborative conçue pour faciliter le tourisme de proximité, s’ouvre à une échelle nationale. Moins de deux ans après son lancement en Auvergne-Rhône-Alpes et plus de 30 000 téléchargements, la start-up Lyonnaise annonce son ouverture sur les 12 régions métropolitaines.

Les habitants peuvent découvrir de nouveaux points d’intérêts autour de chez eux via une interface améliorée. L’entreprise cherche ainsi à accroître son développement et continue dans sa mission d’aider les Français à se recentrer sur un tourisme plus local et responsable.

1000 escapades locales disponibles

Près d’un millier de sites et activités touristiques ont été référencés sur l’ensemble du pays. Chaque point d’intérêt a été sélectionné puis mis en valeur à travers un travail photographique et rédactionnel.

En ouvrant l’application, l’utilisateur est géolocalisé. Il accède à des balades, points de vue, villages, ou encore monuments à découvrir autour de chez lui. L’interface a été spécialement pensée pour faciliter l’organisation d’un voyage local. Chaque fiche est enrichie avec des informations pratiques type horaires et prix ainsi qu’avec des données de mobilité (distance à parcourir, temps de trajet selon le transport, émission de C02).

L'application est disponible sur Android et iOS.