27 décembre 2021 à 00h15 par Philippe

Le premier SMS au monde a été adjugé à 132 680 € chez Aguttes

À l'issue de 32 minutes de vente, le marteau de Me Claude Aguttes est tombé le 21 décembre dernier pour adjuger le tout premier SMS envoyé au monde.

Le nouveau propriétaire, un professionnel des télécommunications canadien, a déboursé 132 680 € (frais inclus) pour cette réplique du protocole de communication du tout premier SMS jamais envoyé et immortalisé sous la forme d'un NFT non-fungible Token, soit en français un « jeton non fongible ». Un NFT est un "objet numérique" dont la propriété est traçable.

Vodafone a pris la décision de reverser le produit de la vente à l'Agence des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR) afin d'aider ces personnes.

" Nous sommes très heureux de ce succès. Nous croyons en l'importance de l'aspect caritatif de cette vente qui nous donne l'opportunité de soutenir une bonne cause. Il s'agissait d'une vente aux enchères unique, d'un véritable artefact numérique. Ce ne sera pas le dernier NFT qui passera sous le marteau au sein de la maison Aguttes, mais celui-ci restera exceptionnel pour nous. L'importance et l'histoire de ce premier SMS nous a motivé à vouloir la partager avec le monde entier et les retombées médiatiques ont démontré et démontrent encore la portée internationale de cette vente qui a été couverte par les rédactions des cinq continents. ", a déclaré Maximilien Aguttes, responsable du développement au sein de la maison de ventes.