21 juin 2022 à 00h15 par Philippe

Près d'un Français sur deux ne supporterait pas de se retrouver en vacances à la plage sans son smartphone

A l’heure où la plupart des Français sont à la planification de leurs vacances estivales, l’envie de se libérer du stress et des contraintes quotidiennes se fait sentir. Alors que depuis plusieurs années les vacances semblent rimer avec détox digitale, Wiko s’est intéressé aux relations que les Français entretiennent avec leur smartphone durant cette période propice à la détente. L’étude Wiko, réalisée par YouGov auprès d'un panel de 1031 adultes français représentatifs de la population nationale française, âgés de 18 à 45 ans du 11 au 17 mai 2022, dévoile que près de la moitié (48 %) des Français interrogés affirment redouter de se retrouver à la plage ou en pleine randonnée sans leur smartphone. De quoi se demander si ces petits compagnons du quotidien sont devenus purement indispensables…

Si les vacances sont synonymes de moments divertissants pour certains, et de farniente pour d’autres, il est surtout question de prendre du temps pour soi, d’en garder pour son entourage et de se faire plaisir. Contrairement aux idées reçues liées à la détox digitale en vacances, l’étude Wiko révèle que près de quatre Français sur dix gardent l’envie de rester connectés : 37 % des personnes interrogées expriment avoir une utilisation équivalente de leur smartphone par rapport au reste de l’année.

L’enquête révèle que 41 % des répondants âgés entre 35 et 45 ans disent ne rien changer à leur rythme d’utilisation de leur smartphone contre seulement 32 % chez les 18-24 ans. Ces jeunes vacanciers (30 %) demeurent ceux qui déconnectent le moins durant cette période face à leurs ainés (40 % chez les 25-34 ans, suivis de 35 % chez les 35-45 ans). En revanche, un Français sur cinq (20 %) avoue avoir un usage plus intensif durant ses vacances.

Vacances connectées : ces situations redoutées par les Français

Si le smartphone est le moyen de communication de nombreux Français en vacances (39 %) pour garder le contact avec leur proche, l’étude Wiko dévoile également les situations où il semble indispensable : 34 % des Français redouterait de ne pas avoir son smartphone lors d’un déplacement, suivi de 30 % en randonnées et de 18 % à la plage. Chez les jeunes (18-24 ans), ne pas pouvoir profiter de son smartphone en boîte de nuit gênerait 32 % des personnes interrogées, suivis de 19 % des répondants se rendant à un festival ou à un concert.

Alors que le smartphone accompagne une grande majorité de Français dans leurs activités estivales, 15 % des personnes interrogées se sont déjà retrouvées dans un endroit totalement inconnu, sans batterie sur leur smartphone. De quoi se sentir perdu !

Quand les smartphones remplacent les usages traditionnels en vacances

Sans surprise, avec le développement des nouvelles technologies, notamment dans l’univers de la téléphonie mobile, les habitudes des Français ont particulièrement évolué depuis ces dernières décennies.

En effet, l’étude Wiko montre que les vacanciers privilégient leur smartphone aux pratiques traditionnelles dans de nombreuses situations :

• Près de la moitié des Français (49 %) préfèrent se servir de leur smartphone pour écouter la musique via des applications dédiées, contre seulement 36 % déclarant continuer à utiliser la radio disponible dans le véhicule lors de leurs déplacements.

• Plus de six Français sur dix (65 %) affirment s’informer via leur smartphone tandis que 16 % optent toujours pour la presse écrite.

• Ils sont d’autant plus nombreux (69 %) à rechercher les informations sur leur smartphone pour organiser leurs activités, alors que seulement 20 % expliquent se rendre à l’office du tourisme pour dénicher les bonnes adresses.

• Enfin, pour s’orienter sur leur lieu de vacances lors de leurs déplacements en voiture, 67 % privilégient une application de navigation sur leur smartphone, contre 24 % qui optent plutôt pour un GPS classique.

Néanmoins, s’il existe bien une pratique où les Français restent attachés aux usages traditionnels, c’est la lecture. A cette question, ils ont majoritairement répondu (51 %) préférer lire un livre papier classique ou avec une liseuse, là où seulement 20 % d’entre eux déclarent utiliser des applications de lecture via leur smartphone.

Les raisons pour lesquelles les Français restent connectés en vacances

Durant les congés d’été, ce sont davantage les femmes qui expriment l’importance d’utiliser leur smartphone pour garder le contact avec leurs proches (47 % contre 31 % des hommes). Au-delà de cet usage « essentiel », par ordre de préférence, les Français consultent leur smartphone en vacances pour :

1. Se divertir (60 %) avec des jeux, de la musique ou encore des films.

2. Partager des contenus (55 %) en lien avec leurs vacances sur leurs réseaux sociaux (photos, vidéos ou réels).

3. Rester en lien avec l’actualité (53 %).

En parallèle, l’étude Wiko dévoile qu’en vacances, lorsqu’il s’agit d’échanger avec leurs proches ou de partager des souvenirs sur les réseaux sociaux, les Français optent d’abord pour Facebook (37 %), suivi d’Instagram (24 %). Sans surprise, les plus âgés (35-35 ans) se tournent davantage vers Facebook (52 %) et les plus jeunes (24-34 ans) vers Instagram (39 %).

Enfin, en ce qui concerne les fonctionnalités, 46 % des femmes interrogées affirment que la qualité photo de leur smartphone (contre 30 % chez les hommes) est essentielle en vacances. Les hommes privilégient quant à eux (43 % contre 32 % des femmes) l’autonomie afin de faire face aux longues journées sans possibilité de recharger leur smartphone.