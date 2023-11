03 novembre 2023 à 00h15 par La rédaction

Près de 2 Français sur 5 ne font pas confiance aux applications

Les Français sont-ils tous accros aux applications ? Toutes générations confondues, ils en ont téléchargé plus de 2 milliards en 2022. C'est sans doute pour cela qu'ils passent de plus en plus de temps sur leur smartphone (environ une heure supplémentaire par rapport à 2019).

Et cette tendance va aller en s'accentuant, au vu de la richesse de l'offre : il y a désormais 4,8 millions d'applis disponibles sur Google Play et l'App Store. Quelles sont celles qui sont plébiscitées ? Ce qui fait qu'elles sont appréciées ou au contraire supprimées ?

Le comparateur de box internet et de forfaits mobiles Lemon.fr a réalisé une étude exhaustive sur "Les Français et l'utilisation des applications sur smartphone" qui centralise un grand nombre de données sur l'utilisation des applications mobiles par les Français, par tranche d'âge, sexe, catégorie et type d'applications avec l'évolution dans les temps.

Une priorité : une interface utilisateur ergonomique

4 Français sur 10 téléchargent une appli uniquement si son interface est claire est intuitive.

Ils sont aussi très sensibles :

- Au contenu personnalisé (39 %) ;

- Au bouche-à-oreille (25 %) ;

- Et à la notoriété de la marque (25 %).

Un défi : proposer des applications de meilleure qualité

84 % des Français estiment que la qualité des applications proposées par les entreprises du secteur privé pourrait être améliorée. Et en échange d'une petite rétribution, ils seraient même prêts à devenir des bêta-testeurs.

Un gros point noir : le manque de confiance envers les applications

39 % des Français ne font confiance à aucune application et 36 % uniquement à celles des banques & des services financiers.

Les éditeurs vont donc devoir agir pour les rassurer, notamment concernant l'utilisation de leurs données personnelles : les 3/4 des personnes interrogées ne savent pas ce qu'il advient de ces informations sensibles. De plus, près de 6 Français sur 10 estiment anormal que leurs données soient collectées, même lorsqu'il s'agit d'améliorer ou de personnaliser leur expérience.

Autre grief, et non des moindres : le rejet des publicités intrusives. 57 % des Français reconnaissent qu'il s'agit d'une cause de suppression des applications. 41% sont aussi excédés par le trop grand nombre de notifications.

Top 10 des applications qui ont cartonné en France en 2022

Les plus téléchargées : WhatsApp, Tik Tok, Doctolib.

Celles qui enregistrent :

- Le plus d'utilisateurs actifs : WhatsApp, Facebook, Facebook Messenger ;

- Le plus de dépenses : Tik Tok, Deezer, Disney +.

Celles qui sont le plus utilisées par :

- Les 18-24 ans : Instagram, Snapchat, Netflix ;

- Les 25-44 ans : WhatsApp, Facebook, Facebook Messenger ;

- Les 45 ans et plus : TousAntiCovid, Waze, Ma Banque (Crédit Agricole) ;

- Les hommes : TousAntiCovid, Waze, Netflix ;

- Les femmes : WhatsApp, Facebook, Facebook Messenger.

Les jeux les plus joués en France sont Clash Royale pour les 18-24 ans, Coin Master pour les 25-44 ans, Candy Crush Saga pour les 45 ans et plus.

Les applications les plus téléchargées sont par catégorie : Tinder pour les Rencontres, WhatsApp pour les Réseaux Sociaux, Amazon Prime Video pour la Vidéo/le Streaming, Doctolib pour la Santé, UberEats pour l'Alimentation, Vinted pour l'E-commerce, Betclic pour les Paris sportifs, Oui.sncf pour les Voyages, Ameli pour les "Finances et les Assurances".