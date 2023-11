14 novembre 2023 à 00h15 par La rédaction

Près de 3 Français sur 4 ont été dupés par un message frauduleux cette année

L'éditeur de logiciels McAfee a publié son étude mondiale sur les messages frauduleux. L'étude a interrogé plus de 7 000 adultes dans sept pays, dont la France, et revient sur la manière dont ce type de messages et leur sophistication due à l'intelligence artificielle (IA) impacte la vie des consommateurs dans le monde entier.

Les Français assaillis de messages frauduleux

Alors que les cybercriminels capitalisent sur l'IA pour générer des arnaques de plus en plus réalistes, l'étude McAfee révèle que les Français perdent désormais plus d'une semaine par an à déchiffrer les messages frauduleux. En effet, ils reçoivent en moyenne 8 faux messages frauduleux ou d'arnaques par jour.

En outre, près de 3 Français sur 4 (73 %) ont cliqué sur un faux message ou sont tombés dans le piège d'une escroquerie et près d'un quart (23 %) d'entre eux ont perdu de l'argent en conséquence.

Les cinq messages frauduleux les plus crédibles dont se méfier

Et il semble que l'IA en soit responsable. En effet, près de la moitié (45 %) des répondants français pensent qu'il est devenu plus difficile d'identifier les messages frauduleux, attribuant cette tendance aux cybercriminels qui utilisent l'intelligence artificielle pour rendre leurs escroqueries plus crédibles.

Quatre Français sur dix (42 %) soulignent que les messages frauduleux ne contiennent plus de fautes de frappe ou d'erreurs, et un nombre similaire (40 %) déclare que les messages frauduleux sont plus difficiles à identifier parce qu'ils sont souvent très personnalisés.

Les chiffres ci-dessous indiquent le pourcentage de personnes interrogées en France qui ont jugé crédible chaque type de message au cours de l'année écoulée :

- Fausse notification de livraison manquée ou de problème de livraison - 36 %

- Vous avez gagné un prix ! - 25 %

- Informations sur un achat que le destinataire n'a pas effectué - 22 %

- Messages d'alertes bancaire, prétendant venir de votre banque - 21 %

- Mises à jour de l'abonnement à Netflix (ou service de streaming similaire) - 18 %

Les messages d'arnaques jugés plus pénibles qu'une déclaration d'impôts ou une dévitalisation dentaire

Répondre à des messages frauduleux peut s'avérer coûteux et stressant. Si, 77 % des Français n'ont heureusement pas perdu d'argent en cliquant sur un message frauduleux n'ont pas perdu d'argent, les personnes interrogées ont indiqué qu'elles préféreraient vivre les expériences douloureuses ou effrayantes suivantes plutôt que d'être confrontées à ces messages frauduleux tout au long de l'année :

- Refaire sa déclaration d'impôts tous les mois - 42 %

- Subir une dévitalisation dentaire - 34 %

- Dormir dans une maison hantée pendant une nuit - 31 %

- Une intoxication alimentaire de 24 heures - 24 %

Alors que près de la moitié (44 %) des personnes ne sont pas sûres de faire ce qu'il faut pour se protéger en ligne, près de la moitié d'entre elles (47 %) feraient confiance à des outils pilotés par l'IA pour lutter contre les fraudeurs.