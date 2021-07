01 juillet 2021 à 07h54 par Philippe

Près de la moitié des français ne protègent pas leurs données personnels sur leur smartphone

Les français ont tendance à négliger leur sécurité mobile malgré le nombre croissant de cybermenaces. Au cours de l'année passée, nous nous sommes adaptés à de nombreux changements, notamment au niveau de l'évolution rapide vers un mode de vie axé sur le numérique. Cette tendance souligne notre dépendance aux appareils mobiles qui exécutent pratiquement toutes nos activités quotidiennes grâce à nos smartphones.

Une récente étude de McAfee Consumer Security Mindset : Mobile Edition 2021 révèle que plus de la moitié (57 %) des utilisateurs français n'utilisent pas de logiciel de sécurité mobile pour protéger leurs données sensibles, les laissant ainsi vulnérables aux cyberattaques de plus en plus sophistiquées.Les acteurs malveillants sont conscients de l'utilisation des appareils mobiles pour travailler, effectuer des opérations bancaires, faire des achats et s'adonner à des activités sur les réseaux sociaux. Ainsi qu'un stockage et partage d'informations sensibles via diverses applications et canaux numériques. McAfee a également constaté que plus d'un utilisateur français sur trois (37 %) ont déclaré qu'ils ne se sentaient pas en sécurité en ce qui concerne la sécurité de leurs appareils mobiles. Et que seul un utilisateur sur quatre (25 %) avait une idée précise des informations stockées sur leurs terminaux.

Avec la croissance de l'activité mobile due à la pandémie, les cybercriminels ont mis en place des escroqueries élaborées, visant spécifiquement les appareils et logiciels mobiles. Le dernier rapport McAfee Threats Report a révélé que le nombre de logiciels malveillants mobiles a augmenté de 118 % entre le troisième et le quatrième trimestre 2020. Les attaques les plus courantes étant les applications malveillantes, le phishing par e-mail/SMS et les réseaux usurpés.